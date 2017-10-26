Первый вице-губернатор зарядил Волгоградскую область на промышленный успех и новые рабочие места





В Волгоградской области за последние годы отмечен тревожный рост налоговой задолженности предприятий, находящихся в стадии банкротства. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на публичных слушаниях проекта бюджета региона на 2018 год председатель профильного комитета облдумы Илья Кошкарев озвучил следующие цифры: если по итогам 2015 года эта сумма составляла 4,2 млрд рублей, то в 2016 году — уже 5,2 млрд рублей. Тенденция роста показателя сохраняется и в 2017 году. Глава думского комитета по бюджету и налогам в ходе обсуждения проекта региональной казны поинтересовался у главного финансиста области Александра Дорждеева, могут ли органы местного самоуправления как-то повлиять на должников и снизить устрашающие цифры по налоговым долгам.





Первый вице-губернатор Дорждеев оптимизмом коллег не вдохновил, отметив, что собственники главных должников в регионе находятся за рубежом в оффшорах. Среди лидеров по налоговым задолженностям он назвал «Химпром», тракторный завод и завод буровых установок.

В представленном на слушаниях проекте бюджета области не радуют и показатели по налоговым и неналоговым сборам, объем которых в 2018 году может заметно снизиться по сравнению с планом текущего года — на 2,3 млрд рублей до 59,9 млрд.

Ложкой меда в бочке дегтя явилось заявление господина Дорждеева о том, что в отсутствие роста налоговых платежей объем промышленного производства через год повысится и составит 102%, а уровень безработицы сдвинется с тревожных отметок в сторону снижения. К 2020 году, согласно представленным данным, снижение покажет даже уровень инфляции. Правда, когда стоит ждать налоговой отдачи от таких позитивных перемен в экономике региона — пока неясно.





Если муниципалитеты не в состоянии призвать к совести владельцев крупнейших некогда промышленных заводов, то поработать с местными предприятиями им вполне под силу. Меры по стимулированию органов местного самоуправления к повышению налоговых сборов не так давно активно обсуждались в регпарламенте. По итогам работы специально созданной в облдуме рабочей группы уже готов ряд проектов нормативных актов, которые подстегнут администрации муниципальных районов и городских округов вести активную работу со своими налогоплательщиками. Один из разработанных механизмов подразумевает «бонусное» субсидирование тех органов местного самоуправления, которые перевыполнили план по сбору НДФЛ и транспортному налогу.





Депутат облдумы Владимир Ефимов, комментируя ИА «Высота 102» данные новшества в межбюджетной политике, напомнил, что к таким мерам депутаты толкали руководство финансового блока области еще несколько лет назад. «Мы долго пытались убедить тогда еще министерство финансов в том, что стимулирующие меры для муниципалитетов нужны. В предыдущие годы, грубо говоря, действовала такая схема: с тех муниципалитетов, у которых доходы выше, снимали «сливки» и передавали их «бездельникам», - пояснил депутат. Предметно говорить о бюджете 2018 года, по словам парламентария Владимира Ефимов, можно будет после внесения его в облдуму. Официальное поступление документа ожидается на будущей неделе. Тем не менее, по словам Ефимова, есть предпосылки для опасений, что многие бюджетные учреждения в будущем году ожидает серьезное недофинансирование. «Думаю, что мы увидим в проекте бюджета некоторые тревожные сигналы. Александр Дорждеев вскользь упомянул, что в бюджете может и не быть в полной мере отражения всех государственных программ. Важно еще и то, на каких условиях мы будем получать федеральное финансирование на их реализацию. Если по-прежнему объем регионального софинансирования будет ниже федерального, то это будет очень хорошо. Однако я полагаю, что в целом бюджет 2018 года будет сложнее, чем в 2017 году», - заключил депутат.









