Волгоградские полицейские нашли еще одного заблудившегося грибника

Полицейские отдела МВД по Калачевскому району Волгоградской области помогли найти еще одного грибника, увлекшегося сбором даров леса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, накануне супружеская пара и 77-летняя женщина приехали в лес недалеко от села Камыши. Пенсионерка углубилась в лес и потерялась. Самостоятельно найти женщину родственникам не удалось и они обратились за помощью к полицейским. Искали пенсионерку 14 часов, а нашли сегодня около одиннадцати часов в тринадцати километрах от места, где она начинала собирать грибы. Женщина пояснила, что увлеклась и незаметно для себя углубилась в лес. Опомнилась лишь тогда, когда начало темнеть и пошли осадки в виде мокрого снега. Через некоторое время от усталости она легла под куст и заснула. Сегодня рано утром она снова продолжила путь в поисках жилья и людей, не теряя надежды, что её вскоре отыщут.

Несмотря на то, что пенсионерка сильно устала и замерзла, состояние ее здоровья опасений не вызвало. Сотрудники полиции доставили путешественницу в отдел МВД, где её ожидали, проведя бессонную ночь, родственники. Напомним, это уже не первый случай, когда этой осенью в лесах терялись грибники. Часто вызволяли их из лесного плена полицейские.



