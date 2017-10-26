В Волгограде зрители не спешат на скандальный фильм «Матильда»

Судя по сайтам интернет-продаж билетов в волгоградских кинотеатрах, премьера фильма «Матильда» в городе-герое пройдет без аншлага. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», изучивший сайты популярных кинотеатров, даже на вечерние сеансы продажи идут вяло. И это уже не говоря о дневных. Между тем, например, в Волжском в кинотеатре «Киномакс» уже сегодня днем были раскуплены почти все билеты на сеансы после девяти вечера.

Напомним, сегодня в российских кинотеатрах стартовала премьера киноленты режиссера Учителя «Матильда», повествующая о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской. Фильм приобрел скандальную славу еще задолго до выхода в прокат из-за споров его противников и сторонников. В некоторых городах России показ фильма будет проходить при усиленных мерах безопасности в связи с возможными провокациями.



