Жители аварийных бараков в Краснослободске, которые должны были переехать в новые дома, до сих не могут заселиться в свои квартиры. Хотя еще 9 октября заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина в торжественной обстановке вручила «новоселам» ключи. Однако радость обитателей хрущоб оказалась недолгой: со своим скарбом и пожитками в дома их так и не пустили. Лишь одной семье удалось буквально с боем отвоевать право заселиться в новое жилье. Почему остальные почти полсотни человек могут только издалека смотреть на дома, где они должны жить уже почти три недели? Как существуют сегодня люди в аварийных домах с печками, для которых они не приготовили дрова, поверив обещаниям властей справить новоселье до отопительного сезона? И когда, наконец, людей переселят по-настоящему? Об этом – в видеорепортаже ИА «Высота 102».





