В Волгограде устанавливают новые остановки с «закалкой»





Рабочие бригады приступили к следующему этапу обустройства остановочных пунктов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сейчас они монтируют корпус современного остановочного павильона на остановке «Ул. Бакинская». Он изготовлен из закаленного ударопрочного стекла толщиной 1 см. Ранее бригада установила здесь стальной каркас и произвела реконструкцию посадочной площадки, замостив ее тротуарной плиткой. В настоящее время строительно-монтажные работы по установке новых остановочных павильонов и реконструкции посадочных площадок ведутся сразу в 3 районах города - Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском. В целом новый облик приобретут 86 остановочных пунктов, расположенных на 5-ти магистральных улицах – проспектах им. В. И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского, Рабоче-Крестьянской. После того, как будут установлены стеклянные корпусы павильонов, внутри остановок появятся информационное табло, свтодиодная подсветка, датчики освещенности, гранитные скамьи с деревянными сидениями и урнами для мусора.





В качестве нового покрытия реконструируемых 86-ти посадочных площадок рабочие используют тротуарную плитку или асфальтобетон. 43 посадочных площадки, расположенных там, где проходит наибольшее количество маршрутов общественного транспорта, замостят тактильной плиткой. Это обеспечит удобство и безопасность передвижения слабовидящих и незрячих пассажиров.



