ВТБ Лизинг объявляет о смене генерального директора

С января 2018 года на должность генерального директора компании ВТБ Лизинг будет назначен Дмитрий Ивантер, который работает в группе ВТБ с 2009 года. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, назначение Дмитрия Ивантера на должность главы ВТБ Лизинг станет важным шагом для дальнейшей успешной интеграции лизинговой компании в корпоративно-инвестиционный бизнес группы ВТБ. Одной из главных задач Дмитрия является рост показателей бизнеса ВТБ Лизинг и увеличение его доли на рынке.

Андрей Коноплев, который проработал в группе ВТБ более 14 лет и последние 9 лет возглавлял ВТБ Лизинг, принял решение сфокусироваться на собственных бизнес-проектах.

Для справки:

Дмитрий Ивантер окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1994 году, после чего прошел программу повышения квалификации работников финансовой сферы Chancellor’s Scheme и учебу в London Schoolof Economics and Political Science. В группе ВТБ Дмитрий Ивантер начал работать в 2009 году, в 2013 году был назначен на должность заместителя руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ, в которой успешно реализовал ряд знаковых проектов с ключевыми клиентами.



