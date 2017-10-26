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Экономика
 26.10.2017 12:55

«Сады Придонья» приняли участие в парламентских слушаниях Совета Федерации



Российского производителя соковой продукции и детского питания пригласили принять участие на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ о правовых и организационных аспектах обеспечения здорового питания школьников и дошкольников. В мероприятии, которое провел председатель комитета Совета Федерации Михаил Щетинин, приняли участие депутаты Государственной Думы, члены СФ, представители федеральных и региональных органов власти, Российской академии наук и общественных организаций. Главной темой двухчасового заседания стали вопросы обеспечения подрастающего поколения высококачественным детским питанием, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев заявил, что в 2016 году Россия импортировала 56,4% от всего объема детского. По мнению Лебедева, это свидетельствует о необходимости импортозамещения данной товарной группы. Заместитель министра также отметил и немногих российских производителей на рынке детского питания, в числе которых компания «Сады Придонья» с брендами «Сады Придонья» и «Спеленок».
Этого же вопроса в своем докладе коснулась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая напомнила о преимуществах продукции, производимой на территории нашей страны.
«Почти 60% рынка детского питания сегодня – это импортные товары. Хочу напомнить, что в советское время контроль качества начинался с проверки почвы и дальше этот контроль был очень жестким на всех этапах производства, а в случае с импортными товарами мы имеем дела уже с конечным продуктом», – сообщила Анна Попова. – Если мы говорим о детском питании, то нужно осуществлять проверку начиная с состава почвы, на которой произрастает овощеводческие культуры, фрукты, или корма для стада».    
В числе спикеров заседания был вице-президент компании «Сады Придонья» Иван Самохин. В своем докладе Самохин подчеркнул, что на сегодняшний день более 75% детского питания, производимой компанией, создается из собственного сырья, выращенного в хозяйствах «Садов Придонья». Иван Самохин отметил, что государство оказывает хорошую поддержку в развитии садоводства компании, ведь благодаря субсидированию в этом году компания заложила более миллиона саженцев фруктовых деревьев. Озвучивались и проблемы, с которыми сталкивается российский производитель сегодня.

В рамках проведения парламентских слушаний была организована экспозиция ведущих российских производителей детского питания. На стенде компании «Сады Придонья» сенаторы и представители различных министерств смогли продегустировать и оценить по достоинству детское питание и яблоки, выращенные в хозяйствах компании. 
В заключении заседания Правительству предложено подготовить программу организации производства функциональных ингредиентов детского питания на территории РФ, а также принять меры, направленные на совершенствование и повышение эффективности механизма сертификации функциональных ингредиентов импортного производства.

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