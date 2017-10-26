Подросток, который сегодня сознался в нечаянном убийстве своего сверстника, задержан. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время с его участием будет проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство».

Напомним, тело школьника с ножевым ранение в области грудной клетки слева было обнаружено накануне в туалетной комнате одной из школ Дзержинского района Волгограда. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть несовершеннолетнего наступила в результате проникающего колото-резанного ранения в сердце.

В рамках расследования этого преступления установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего. С его слов, на перемене в коридоре школы он демонстрировал приятелям свой нож. В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, хозяин ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу.



