Клиенты выбирают МегаФон за качество связи









Надежность и доверие – такие подходы в предоставлении услуг связи считают приоритетными в компании «МегаФон». Оператор предлагает корпоративным клиентам комплекс услуг, закрывающий все потребности компаний в связи вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, текущая инфраструктура «МегаФона» соответствует тому, чтобы оператор считался партнером, которому можно доверять.

«За год вложенные инвестиции позволили расширить возможности сети только в Волгоградской области на 18%, а по охвату сети 4G – сохранять лидирующее положение на рынке с 2014 года»¸– отмечает директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.

Технологии компании становятся вложением в успех своих клиентов, это и позволяет им полностью положиться на «МегаФон» в решении любых телекоммуникационных задач. Выбор в пользу «МегаФона» уже сделал ведущий провайдер домашнего интернета и кабельного телевидения – ЗАО «ЭР-Телеком-холдинг», бренд «Дом.ру». Больше 200 рабочих номеров сотрудников волгоградского филиала переведено на «МегаФон». В рамках страны цифра, конечно, на порядок выше. Условия тарифа предполагают бесплатные и безлимитные звонки внутри компании, минуты на остальных операторов и гигабайты быстрого 4G-интернета – все действует дома и в поездках по России.

«От надежных и эффективных коммуникаций в офисе или розничной точке может зависеть успех всего бизнеса. Наш подход к обслуживанию корпоративных клиентов и инфраструктура позволяют организовать «под ключ» все необходимые опции связи, в том числе при переезде или открытии новой площадки», – заявляет Кирилл Давыдов.



