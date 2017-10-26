|Телеком
|26.10.2017 12:10
Клиенты выбирают МегаФон за качество связи
Надежность и доверие – такие подходы в предоставлении услуг связи считают приоритетными в компании «МегаФон». Оператор предлагает корпоративным клиентам комплекс услуг, закрывающий все потребности компаний в связи вне зависимости от их масштаба и сферы деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, текущая инфраструктура «МегаФона» соответствует тому, чтобы оператор считался партнером, которому можно доверять.
«За год вложенные инвестиции позволили расширить возможности сети только в Волгоградской области на 18%, а по охвату сети 4G – сохранять лидирующее положение на рынке с 2014 года»¸– отмечает директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.
Технологии компании становятся вложением в успех своих клиентов, это и позволяет им полностью положиться на «МегаФон» в решении любых телекоммуникационных задач. Выбор в пользу «МегаФона» уже сделал ведущий провайдер домашнего интернета и кабельного телевидения – ЗАО «ЭР-Телеком-холдинг», бренд «Дом.ру». Больше 200 рабочих номеров сотрудников волгоградского филиала переведено на «МегаФон». В рамках страны цифра, конечно, на порядок выше. Условия тарифа предполагают бесплатные и безлимитные звонки внутри компании, минуты на остальных операторов и гигабайты быстрого 4G-интернета – все действует дома и в поездках по России.
«От надежных и эффективных коммуникаций в офисе или розничной точке может зависеть успех всего бизнеса. Наш подход к обслуживанию корпоративных клиентов и инфраструктура позволяют организовать «под ключ» все необходимые опции связи, в том числе при переезде или открытии новой площадки», – заявляет Кирилл Давыдов.
Дети и внуки маршалов и генералов в Волгограде навестили лицеистов
Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья
Сегодня гости из Москвы – внук маршала Ивана Христофоровича...
В постоянном стрессе и в ожидании беды живут обитатели более двух десятков домов на улице 4-й участок, что...
В сегодняшней программе: В Волгоградской области отгремели последние новоселья жителей аварийных бараков, признанных аварийными до 1 января 2012 года, а...
|Расследования
|26.10.2017 16:16
Прокуратура Дзержинского района Волгограда по факту гибели 25 октября 2017 года учащегося одного из образовательных учреждений г.Волгограда организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся в данном учреждении. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, сегодня стало известно о задержании одноклассника погибшего накануне от ножевого ранения подростка. Юноша, который пришел сегодня к следователям с явкой с повинной, утверждает, что убийство он совершил нечаянно, ударив по руке одноклассника, в которой он держал нож. В СУ СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается...
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|Расследования
|26.10.2017 16:15
В Волгоградской области жителей аварийных бараков после эффектного постановочного новоселья не пускают в новые квартиры
Жители аварийных бараков в Краснослободске, которые должны были переехать в новые дома, до сих не могут заселиться в свои квартиры. Хотя еще 9 октября заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина в торжественной обстановке вручила «новоселам» ключи. Однако радость обитателей хрущоб оказалась недолгой: со своим скарбом и пожитками в дома их так и не пустили. Лишь одной семье удалось буквально с боем отвоевать право заселиться в новое жилье. Почему остальные почти полсотни человек могут только издалека смотреть на дома, где они должны жить уже почти три недели? Как существуют сегодня люди в аварийных домах с печками, для которых они не приготовили...
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|Культура
|26.10.2017 15:51
Судя по сайтам интернет-продаж билетов в волгоградских кинотеатрах, премьера фильма «Матильда» в городе-герое пройдет без аншлага. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», изучивший сайты популярных кинотеатров, даже на вечерние сеансы продажи идут вяло. И это уже не говоря о дневных. Между тем, например, в Волжском в кинотеатре «Киномакс» уже сегодня днем были раскуплены почти все билеты на сеансы после девяти вечера. Напомним, сегодня в российских кинотеатрах стартовала премьера киноленты режиссера Учителя «Матильда», повествующая о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской. Фильм приобрел скандальную славу еще задолго до выхода в прокат из-за споров его противников...
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|Общество
|26.10.2017 15:34
В двусмысленной ситуации оказалась бывшая глава Качалинского сельского поселения Иловлинского муниципального района и она же бывшая глава администрации Качалинского сельского поселения Надежда Петрова. Как рассказала она ИА «Высота 102», с сентября 2017 года ее полномочия были прекращены. Однако громом среди ясного неба для нее стало известие о том, что избранный глава Качалинского сельского поселения Алексей Коржов, являющийся одновременно и главой администрации Качалинского сельского поселения, подписывает платежные документы ее электронной цифровой подписью. За разъяснением ситуации она обратилась в отделение по Иловлинскому району управления Федерального казначейства по Волгоградской области. В ходе телефонного...
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|Общество
|26.10.2017 14:37
Рабочие бригады приступили к следующему этапу обустройства остановочных пунктов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сейчас они монтируют корпус современного остановочного павильона на остановке «Ул. Бакинская». Он изготовлен из закаленного ударопрочного стекла толщиной 1 см. Ранее бригада установила здесь стальной каркас и произвела реконструкцию посадочной площадки, замостив ее тротуарной плиткой. В настоящее время строительно-монтажные работы по установке новых остановочных павильонов и реконструкции посадочных площадок ведутся сразу в 3 районах города - Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском. В целом новый облик приобретут 86 остановочных пунктов, расположенных на 5-ти магистральных улицах – проспектах им. В. И. Ленина...
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|Здравоохранение
|26.10.2017 13:05
В Волгоградской области пройдут бесплатные диагностические акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Всемирный день борьбы с инсультом будет отмечаться 29 октября А 27 октября с 14 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин будет организована работа тематических медицинских кабинетов под девизом " Нет инсульту " на территории ТРЦ Волгограда и Волжского: ТРК "Европа Сити Молл", ТРК "Диамант Зацарицынский», ТРК "Волга-Молл", ТРК «Диамант», ТРК «Парк-Хаус», ТРК «Акварель». Медицинские палатки под девизом " Нет инсульту " будут организованы на территории всех районов Волгограда и Волгоградской области в местах массовых...
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|Экономика
|26.10.2017 12:55
Российского производителя соковой продукции и детского питания пригласили принять участие на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ о правовых и организационных аспектах обеспечения здорового питания школьников и дошкольников. В мероприятии, которое провел председатель комитета Совета Федерации Михаил Щетинин, приняли участие депутаты Государственной Думы, члены СФ, представители федеральных и региональных органов власти, Российской академии наук и общественных организаций. Главной темой двухчасового заседания стали вопросы обеспечения подрастающего поколения высококачественным детским питанием, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев заявил, что в 2016 году Россия импортировала 56,4% от всего объема детского. По мнению...
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|Расследования
|26.10.2017 12:23
Одноклассник погибшего от смертельного ранения волгоградского подростка задержан по подозрению в убийстве
Подросток, который сегодня сознался в нечаянном убийстве своего сверстника, задержан. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время с его участием будет проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство». Напомним, тело школьника с ножевым ранение в области грудной клетки слева было обнаружено накануне в туалетной комнате одной из школ Дзержинского района Волгограда. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть несовершеннолетнего наступила в результате проникающего колото-резанного ранения в сердце. В рамках расследования этого преступления установлена причастность к...
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|Экономика
|26.10.2017 11:56 (Обновлено: 26.10.2017 14:27)
Публичные слушания проекта бюджета области на 2018 год проходят в настоящую минут в актовом зале Волгоградского филиала РАНХиГС. Как сообщает ИА «Высота 102», основные параметры казны будущего года - далеко не самые радужные по сравнению с текущим годолм — озвучил первый вице-губернатор, председатель комитета финансов области Александр Дорждеев. По сравнению с планом 2017 года объем бюджета снижается на 7,7 млрд рублей или почти на 9%. Так, доходы и расходы в будущем году запланированы в сумме 78,5 млрд рублей. Снижение коснулось как объема безвозмездных поступлений, так и налоговых и неналоговых сборов. Сумма межбюджетных трансфертов, по оценкам Дорждеева,...
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|Расследования
|26.10.2017 11:11
Один из одноклассников погибшего накануне в Волгограде от смертельного ножевого ранения подростка написал явку с повинной. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, он явился сегодня в следственный комитет и признался в своей причастности к смерти 14-летнего Ильи. В частности, он сообщил следователям, что накануне он и другие школьники, среди которых был Илья, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил Илью по руке, в которой был нож. В результате лезвие холодного оружия вонзилось в грудь школьника. В СУ СК по Волгоградской области подчеркнули, что в настоящее время оперативно-следственная группа проверяет показания...
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|Общество
|26.10.2017 10:13
Депутаты Волжской гордумы неправомерно обязывали предпринимателей, имеющих нестационарные торговые объекты на территории города, выполнять прилегающее благоустройство нестационарных торговых объектов тротуарной плиткой с установкой малых архитектурных форм и уборку территории, прилегающей к объекту по периметру объекта на расстоянии 10 метров. Причем на земельных участках, которые хозяйствующим субъектам не принадлежат. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в Волгоградском УФАС России, признав нарушение антимонопольного законодательства народными избранниками. Нашли подтверждение факты отказов хозяйствующим субъектам в размещение нестационарных торговых объектов по причине неисполнения ими дополнительных обязанностей по установке малых архитектурных форм. Более того, предпринимателям было заявлено, что если они не будут устанавливать, например,...
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|Общество
|26.10.2017 10:10
Житель Волгограда исполнил решение суда о сносе трехэтажного многоквартирного дома, который он построил на участке для индивидуального строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, трехэтажка общей площадью более 500 кв.м. появилась на улице Хорошева, 85. Решением суда дом был признан незаконным. Но исполнил его владелец строения только после того, как ему был запрещен выезд за пределы России. В снесенном доме никто не проживал. В настоящее время, напомним, в Волгограде признаны самовольными постройками десятки многоквартирных домов, возведенных на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Во многих из них живут люди, которые приобрели в них...
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|Расследования
|26.10.2017 09:01
Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда осужден врач колонии, который организовал доставку сотовых телефонов заключенным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе райсуда, врио начальника филиала «Медицинская часть №2» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» Сеимов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда Сеимову суд назначил три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере десятикратной суммы взятки в размере 482 000 (четыреста восемьдесят две тысячи) рублей. Также он лишен ...
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|Происшествия
|26.10.2017 08:51
Внештатная ситуация возникла сегодня на борту самолета «Волгоград-Москва», который вылетел из города-героя в Москву в 6-05. Как сообщили ИА «Высота 102» пассажиры, во время полета ребенку стало плохо. Чтобы облегчить ребенку дыхание, стюардессы использовали баллон с кислородом. На просьбу оказать дальнейшую помощь малышу откликнулись три пассажира, которые оказались врачами. Медикам удалось погасить судороги у маленького пассажира, которые стали следствием его тяжелого заболевания. Состояние ребенка стабилизировалось, борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
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|Происшествия
|26.10.2017 08:23
Волгоградские полицейские просят помощи в розыске водителя, который стал виновником гибели человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, накануне около 19-30 часов на шоссе Авиаторов напротив дома 16, недалеко от АЗС «Лукойл», был сбит пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность устанавливается: на вид ему около 40 лет, документов нет. Предполагаемый автомобиль ВАЗ-2112 или ВАЗ- 2114 серебристого цвета, одна фара в нерабочем состоянии (мигает). На машине имеются следы от ДТП. Очевидцев просят обратиться в полицию. --
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