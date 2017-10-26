Публичные слушания проекта бюджета области на 2018 год проходят в настоящую минут в актовом зале Волгоградского филиала РАНХиГС. Как сообщает ИА «Высота 102», основные параметры казны будущего года - далеко не самые радужные по сравнению с текущим годолм — озвучил первый вице-губернатор, председатель комитета финансов области Александр Дорждеев. По сравнению с планом 2017 года объем бюджета снижается на 7,7 млрд рублей или почти на 9%. Так, доходы и расходы в будущем году запланированы в сумме 78,5 млрд рублей. Снижение коснулось как объема безвозмездных поступлений, так и налоговых и неналоговых сборов. Сумма межбюджетных трансфертов, по оценкам Дорждеева, заложенная в сумме 18,5 млрд рублей,в течение будущего года возрастет до 24 млрд. Однако объемы собственных доходов в проекте казны будущего года также заметно ниже плана текущего года. Так,размер собственных доходов бюджета 2018 года заложен в сумме 59,9 млрд рублей, что ниже плана 2017 года на 2,3 млрд.

Первоначально заложенные параметры в течение года, как правило, всегда претерпевают изменения, порой кардинальные, в том числе за счет дополнительной финансовой поддержки со стороны федерального центра. Тем не менее на сегодняшний день разбивка финансирования по отраслям в сравнении с планом 2017 года выглядит так: на здравоохранение выделяется 5 млрд рублей (-1,2 млрд рублей), социальную политику — 24,7 млрд рублей (-1,8 млрд рублей), физкультуру и спорт — 1,7 млрд (-700 млн), ЖКХ — 2,3 млрд (-1,5 млрд рублей), образование — 20,3 млрд рублей (+3,4 млрд рублей). На общегосударственные вопросы, то есть содержание власти — 2,4 млрд рублей (-1 млрд рублей). На СМИ заложено 35 млн, что почти в 2,5 раза меньше, чем в этом году.

Подробнее о представленном проекте бюджете Волгоградской области на 2018 года - сегодня на "Высоте 102".