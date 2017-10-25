Депутатам Волжского указали на превышение закона

Депутаты Волжской гордумы неправомерно обязывали предпринимателей, имеющих нестационарные торговые объекты на территории города, выполнять прилегающее благоустройство нестационарных торговых объектов тротуарной плиткой с установкой малых архитектурных форм и уборку территории, прилегающей к объекту по периметру объекта на расстоянии 10 метров. Причем на земельных участках, которые хозяйствующим субъектам не принадлежат. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в Волгоградском УФАС России, признав нарушение антимонопольного законодательства народными избранниками.

Нашли подтверждение факты отказов хозяйствующим субъектам в размещение нестационарных торговых объектов по причине неисполнения ими дополнительных обязанностей по установке малых архитектурных форм. Более того, предпринимателям было заявлено, что если они не будут устанавливать, например, вазоны и убирать территорию, прилегающую к объекту, с ними может быть расторгнут договор на размещение нестационарного торгового объекта. Волжской городской думе выдано предписание об исключении указанных положений из нормативного акта. Как пояснил руководитель волгоградского УФАС России Роман Лучников, после всестороннего изучения всех обстоятельств дела возложение органом власти дополнительных обязанностей на предпринимателей г. Волжского, которые не предусмотрены законом, создает препятствование осуществлению их деятельности.



