В Волгограде разыскивают водителя-убийцу

Волгоградские полицейские просят помощи в розыске водителя, который стал виновником гибели человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, накануне около 19-30 часов на шоссе Авиаторов напротив дома 16, недалеко от АЗС «Лукойл», был сбит пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность устанавливается: на вид ему около 40 лет, документов нет.

Предполагаемый автомобиль ВАЗ-2112 или ВАЗ- 2114 серебристого цвета, одна фара в нерабочем состоянии (мигает). На машине имеются следы от ДТП. Очевидцев просят обратиться в полицию.

--



