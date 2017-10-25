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Астрахань
 26.10.2017 08:07

Аэропорт Астрахани атаковали птицы


Астраханская транспортная  прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере орнитологического обеспечения полётов в аэропорту Астрахани. В ходе проверки выяснилось, что радиолокационные системные наблюдения за орнитологической обстановкой на аэродроме Астрахань не проводятся, сбор и оценка сведений о фактической орнитологической обстановке носят формальный характер, а проводимая работа по орнитологическому обследованию района аэродрома является неэффективной, о чём свидетельствует значительный рост случаев столкновения воздушных судов с птицами. Так, только с начала года зафиксировано 9 эпизодов. Как сообщает ИА «Астрахань 24», в надзорном ведомстве отмечают, что это негативно влияет на функционирование транспортного комплекса и создаёт угрозу обеспечения безопасности полётов воздушных судов. Генеральному директору АО «Аэропорт Астрахань» внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Ход устранения нарушений находится на контроле Астраханского транспортного прокурора. Следует отметить, что претензии к астраханскому аэропорту есть не только у прокуратуры, ну и у самих пассажиров, которые весьма нелестно отзываются об астраханской воздушной гавани. К примеру, пассажиров  весьма удивляет «ковровая» дорожка из газет. 
Фото ИА «Астрахань 24».

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Расследования 26.10.2017 11:11

Один из одноклассников погибшего накануне в Волгограде  от смертельного ножевого ранения подростка написал явку с повинной. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, он явился сегодня в следственный комитет и признался в своей причастности к смерти 14-летнего Ильи. В частности, он сообщил следователям, что накануне он и другие школьники, среди которых был Илья, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил Илью по руке, в которой был нож. В результате лезвие холодного оружия вонзилось в грудь школьника. В СУ СК по Волгоградской области подчеркнули, что в настоящее время оперативно-следственная группа проверяет показания...
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Общество 26.10.2017 10:10

В Волгограде снесли многоквартирный дом без жильцов Житель Волгограда исполнил решение суда о сносе трехэтажного многоквартирного дома, который он построил на участке для индивидуального строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, трехэтажка общей площадью более 500 кв.м. появилась на улице Хорошева, 85. Решением суда дом был признан незаконным. Исполнил его владелец строения только после того, как ему был запрещен выезд за пределы России. В снесенном доме никто не проживал. В настоящее время, напомним, в Волгограде признаны самовольными постройками десятки многоквартирных домов, возведенных на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Во многих из них живут люди, которые приобрели в них квартиры.  ...
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Общество 26.10.2017 09:51

Депутаты Волжской гордумы неправомерно обязывали предпринимателей, имеющих нестационарные торговые объекты на территории города, выполнять прилегающее благоустройство нестационарных торговых объектов тротуарной плиткой с установкой малых архитектурных форм и уборку территории, прилегающей к объекту по периметру объекта на расстоянии 10 метров. Причем на земельных участках, которые хозяйствующим субъектам не принадлежат. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли  в Волгоградском УФАС России, признав нарушение антимонопольного законодательства народными избранниками.  Нашли подтверждение факты отказов хозяйствующим субъектам в размещение нестационарных торговых объектов по причине неисполнения ими дополнительных обязанностей по установке малых архитектурных форм. Более того, предпринимателям было заявлено, что  если они  не будут устанавливать, например,...
Прочитана: 422 раз
Расследования 26.10.2017 09:01

Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда осужден врач колонии, который организовал доставку сотовых телефонов заключенным. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе райсуда, врио начальника филиала «Медицинская часть №2»  федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 34 Федеральной службы исполнения наказаний»  Сеимов обвинялся в совершении преступлений,  предусмотренных  3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда Сеимову суд назначил  три года  лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере десятикратной суммы взятки в размере 482 000 (четыреста восемьдесят две тысячи) рублей. Также он лишен ...
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Происшествия 26.10.2017 08:51

Внештатная ситуация возникла сегодня на борту самолета «Волгоград-Москва», который вылетел из города-героя в Москву в 6-05. Как сообщили ИА «Высота 102» пассажиры, во время полета полуторогодовалому ребенку стало плохо. Чтобы облегчить ребенку дыхание, стюардессы использовали баллон с кислородом. На просьбу оказать дальнейшую помощь малышу откликнулись три пассажира, которые оказались врачами. Медикам удалось погасить судороги у маленького пассажира, которые стали следствием его тяжелого заболевания. Состояние ребенка стабилизировалось, борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.   
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Происшествия 26.10.2017 08:23

Волгоградские полицейские просят помощи в розыске водителя, который стал виновником гибели человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, накануне около 19-30 часов на шоссе  Авиаторов напротив дома 16, недалеко от  АЗС «Лукойл», был сбит пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водитель с места ДТП скрылся.  Пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность устанавливается: на вид ему около 40 лет, документов нет. Предполагаемый автомобиль ВАЗ-2112 или ВАЗ- 2114 серебристого цвета, одна фара в нерабочем состоянии (мигает). На машине имеются следы от ДТП. Очевидцев просят обратиться в полицию.  --
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Общество 25.10.2017 20:38

Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройки Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы изменили свое предыдущее решение и дали добро на застройку березовой рощи в Кировском районе Волгограда жилыми домами. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 8 человек, один был против. Председателем данного комитета является однофамилец ныне подследственного депутата - Алексей Зверев (на фото - в верхнем левом углу). Проект решения о внесении корректив в правила землепользования и застройки городского округа был одобрен и рекомендован для рассмотрения на заседании гордумы. На минувшей неделе, напомним, члены профильного комитета депутаты отказались согласовать возможность постройки жилых домов в саду Лапшина. Теперь судьба березовой...
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Аналитика 25.10.2017 20:07

Смотрите сегодня в программе: следователи устанавливают реальные причины и обстоятельства смерти ребенка в школе № 85 Дзержинского района Волгограда. Запущен механизм подготовки первого в истории Волгоградской области регионального референдума: жителям предстоит поставить точку в вопросе о времени. Президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров: строители жилья в Волгоградской области ждут возрождения промышленности и повышения покупательского спроса на квартиры. Сурский сквер в центре Волгограда начнет новую жизнь: власти задумали установить памятник и благоустроить территорию. 100 лет назад:  окунуться в революционные события в Царицыне 1917 года предложил волгоградцам и гостям города музей-заповедник «Сталинградская битва». Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в...
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Общество 25.10.2017 18:45

Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, приходится заниматься составлением претензий, судебных исков, участвовать в процедуре банкротства застройщика, восстанавливать свои имущественные права. При этом большинство дольщиков не имеют юридического образования и вынуждены тратить личные средства на получение правовой поддержки. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента. Соответствующие изменения предложено внести в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Законопроект внесен прокуратурой региона и направлен на усиление механизмов защиты законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, чьи права были...
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Расследования 25.10.2017 18:10 (Обновлено: 26.10.2017 10:52)

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летнего школьника В Волгограде по факту гибели учащегося школы  СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ  - «Убийство». Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.  Назначено несколько экспертиз. Напомним, ножевое ранение в сердце восьмиклассник получил сегодня около 13.00. Спустя 10 минут на месте была бригада «Скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка. Удивление у следователей вызвало наличие в кармане у погибшего точно такого же ножа, каким ему было нанесено смертельное ранение. А само орудие...
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Общество 25.10.2017 18:06

Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков Главный врач ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница»  Лариса Раевская прокомментировала ИА «Высота 102»  сегодняшнюю трагедию, произошедшую в школе №85 Дзержинского района Волгограда с девятиклассником. Напомним, как уже сообщало информагентство,  мальчик скончался от ножевого ранения в сердце, которое, по предварительной версии,  нанес себе сам,  играя с ножом  во время перемены.  По словам главного психиатра центра психического здоровья детей и подростков, сегодняшнее поведение подростков, у которых отсутствует чувство самосохранения, - крайне  серьезное явление. Сам ребенок не может оценить опасность последствий, поэтому работа с ним должна проводиться с  самого раннего возраста: прежде всего в семье. Родители должны четко понимать,...
Прочитана: 2955 раз
Расследования 25.10.2017 17:14

Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Волгоградской области 36-летняя жительница Котельниковского района Ольга Пашечкина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и в жестоком обращении с детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина не принимала мер по оказанию сыновьям необходимой медицинской помощи, не обеспечивала их полноценным питанием, в течение длительного времени оставляла их без присмотра, не соблюдала гигиенические требования по месту проживания детей. Кроме того, она неоднократно избивала своего старшего сына. При этом в 2016 году подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении того же...
Прочитана: 2542 раз
Расследования 25.10.2017 16:52

Трагическая случайность стала причиной гибели 14-летнего ученика одной из школ в Дзержинском районе Волгограда. Такой предварительный вывод  в беседе корреспондентом  ИА "Высота 102" сделали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагической смерти подростка.  Как уже сообщало информагентство,  по предварительным данным, девятиклассник скончался от ножевого ранения в сердце, которое нанес себе сам. ЧП случилось на перемене, его свидетелями стали несколько приятелей подростка, стоявшие с ним в школьном дворе. Один из учеников  похвастался ножом-"бабочкой" и техникой его владения. Пожонглировать опасным инструментом решил и 14-летний, который  стал рукой подбрасывать и крутить  опасный предмет.  Однако игра с ножом закончилась трагично - острое лезвие...
Прочитана: 8405 раз
Расследования 25.10.2017 16:07

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли  администрации области Романа Самороковского в 4 эпизодах получения взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он  был задержан в начале нынешнего года, его подчиненный Имам Мевлидов скрылся. Оба  были  уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым. Самороковский и лично, и совместно с Мевлидовым получали  взятки от предпринимателей, торгующих спиртным,  за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток...
Прочитана: 3779 раз
Общество 25.10.2017 15:20

Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному  планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта.  Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет». ...
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Неделя сбережений начнётся в Волгоградской обл. 30 октября

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