Аэропорт Астрахани атаковали птицы

Один из одноклассников погибшего накануне в Волгограде от смертельного ножевого ранения подростка написал явку с повинной. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, он явился сегодня в следственный комитет и признался в своей причастности к смерти 14-летнего Ильи. В частности, он сообщил следователям, что накануне он и другие школьники, среди которых был Илья, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил Илью по руке, в которой был нож. В результате лезвие холодного оружия вонзилось в грудь школьника. В СУ СК по Волгоградской области подчеркнули, что в настоящее время оперативно-следственная группа проверяет показания...

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