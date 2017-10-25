Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, приходится заниматься составлением претензий, судебных исков, участвовать в процедуре банкротства застройщика, восстанавливать свои имущественные права. При этом большинство дольщиков не имеют юридического образования и вынуждены тратить личные средства на получение правовой поддержки. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента. Соответствующие изменения предложено внести в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Законопроект внесен прокуратурой региона и направлен на усиление механизмов защиты законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, чьи права были нарушены.

Бесплатную юридическую помощь будут осуществлять областная инспекция государственного строительного надзора и государственное юридическое бюро Волгоградской области: это консультации, составление необходимых правовых документов, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Сергей Горняков подчеркнул, что задачу по всестороннему решению проблемы обманутых дольщиков, задействуя при этом все существующие механизмы, поставил губернатор региона Андрей Бочаров. В сентябре этот вопрос рассматривался в областной Думе на «парламентском часе», по итогам которого была создана рабочая группа. «Сегодня мы делаем очередной шаг, направленный на защиту прав и законных интересов дольщиков, создаем дополнительные возможности для их поддержки», - отметил депутат.



