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Общество
 25.10.2017 18:45

Прокуратура Волгоградской области предложила оказывать юрпомощь обманутым дольщикам бесплатно

Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, приходится заниматься составлением претензий, судебных исков, участвовать в процедуре банкротства застройщика, восстанавливать свои имущественные права. При этом большинство дольщиков не имеют юридического образования и вынуждены тратить личные средства на получение правовой поддержки. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента. Соответствующие изменения предложено внести в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Законопроект внесен прокуратурой региона и направлен на усиление механизмов защиты законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, чьи права были нарушены.
Бесплатную  юридическую помощь  будут осуществлять областная инспекция государственного строительного надзора и государственное юридическое бюро Волгоградской области: это консультации, составление необходимых правовых документов, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Сергей Горняков подчеркнул, что задачу по всестороннему решению проблемы обманутых дольщиков, задействуя при этом все существующие механизмы, поставил губернатор региона Андрей Бочаров. В сентябре этот вопрос рассматривался в областной Думе на «парламентском часе», по итогам которого была создана рабочая группа. «Сегодня мы делаем очередной шаг, направленный на защиту прав и законных интересов дольщиков, создаем дополнительные возможности для их поддержки», - отметил депутат.

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В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летнего школьника В Волгограде по факту гибели учащегося школы №85 СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ  - «Убийство». Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.  Назначено несколько экспертиз. Напомним, ножевое ранение в сердце ученик 8-го класса Илья Микулин получил сегодня около 13.00. Спустя 10 минут на месте была бригада «Скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка. Удивление у следователей вызвало наличие в кармане у погибшего точно такого же ножа, каким ему было нанесено смертельное ранение. А само орудие убийства было...
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Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков Главный врач ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница»  Лариса Раевская прокомментировала ИА «Высота 102»  сегодняшнюю трагедию, произошедшую в школе №85 Дзержинского района Волгограда с девятиклассником. Напомним, как уже сообщало информагентство,  мальчик скончался от ножевого ранения в сердце, которое, по предварительной версии,  нанес себе сам,  играя с ножом  во время перемены.  По словам главного психиатра центра психического здоровья детей и подростков, сегодняшнее поведение подростков, у которых отсутствует чувство самосохранения, - крайне  серьезное явление. Сам ребенок не может оценить опасность последствий, поэтому работа с ним должна проводиться с  самого раннего возраста: прежде всего в семье. Родители должны четко понимать,...
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Общество 25.10.2017 17:22

Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройки Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы изменили свое предыдущее решение и дали добро на застройку березовой рощи в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 8 человек, один был против. Председателем данного комитета является однофамилец ныне подследственного депутата - Алексей Зверев (на фото - в верхнем левом углу). Проект решения о внесении корректив в правила землепользования и застройки городского округа был одобрен и рекомендован для рассмотрения на заседании гордумы. Ранее, напомним, на заседании профильного комитета депутаты отказались согласовать строительство жилых домов в саду Лапшина в Кировском районе Волгограда. Теперь судьба березовой...
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Расследования 25.10.2017 17:14

Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Волгоградской области 36-летняя жительница Котельниковского района Ольга Пашечкина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и в жестоком обращении с детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина не принимала мер по оказанию сыновьям необходимой медицинской помощи, не обеспечивала их полноценным питанием, в течение длительного времени оставляла их без присмотра, не соблюдала гигиенические требования по месту проживания детей. Кроме того, она неоднократно избивала своего старшего сына. При этом в 2016 году подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении того же...
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Расследования 25.10.2017 16:52

Трагическая случайность стала причиной гибели 14-летнего ученика школы №85 в Дзержинском районе Волгограда. Такой предварительный вывод  в беседе корреспондентом  ИА "Высота 102" сделали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагической смерти подростка.  Как уже сообщало информагентство,  девятиклассник скончался от ножевого ранения в сердце, которое нанес себе сам. ЧП случилось на перемене, его свидетелями стали несколько приятелей подростка, стоявшие с ним в школьном дворе. Один из учеников  похвастался ножом-"бабочкой" и техникой его владения. Пожонглировать опасным инструментом решил и 14-летний Илья, который  стал рукой подбрасывать и крутить  опасный предмет.  Однако игра с ножом закончилась трагично - острое лезвие воткнулось в грудь...
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Расследования 25.10.2017 16:07

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли  администрации области Романа Самороковского в 4 эпизодах получения взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он  был задержан в начале нынешнего года, его подчиненный Имам Мевлидов скрылся. Оба  были  уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым. Самороковский и лично, и совместно с Мевлидовым получали  взятки от предпринимателей, торгующих спиртным,  за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток...
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Общество 25.10.2017 15:20

Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному  планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта.  Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет». ...
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Расследования 25.10.2017 14:54

В Волгограде расследуют обстоятельства гибели ученика школы №85 (ВИДЕО) Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в стенах образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, ученик скончался в туалете школы. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Между тем, по некоторой информации, ученик школы №85  игрался с ножиком-«бабочкой» и, подбрасывая его вверх, пытался поймать его грудью. Однако лезвие оружия пробило грудную клетку.
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Расследования 25.10.2017 14:48

Родители забирают детей из волгоградской школы, где погиб 9-классник Занятия в волгоградской школе №85 Дзержинского района, где сегодня было обнаружено тело 9-классника, прекращены. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время к образовательному учреждению приходят и приезжают родители учеников и забирают детей из школы. Территория оцеплена полицейскими, ученики и их родители отказываются отвечать на вопросы о том, что случилось в образовательном учреждении. В эти минуты в школу прибыла председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что в школе №85 было обнаружено тело 9-классника с ножевым ранением. Подробности трагедии выясняются. 
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Происшествия 25.10.2017 14:09 (Обновлено: 25.10.2017 15:00)

В Волгограде от ножевого ранения скончался 15-летний школьник Сегодня в волгоградской школе №85 от ножевого ранения скончался 15-летний школьник. Как стало известно ИА «Высота 102», смерть девятиклассника наступила до прибытия медиков. Подробности трагедии выясняются. Образовательное учреждение находится в Дзержинском районе. 
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Происшествия 25.10.2017 12:50 (Обновлено: 25.10.2017 12:51)

В Иловлинском районе полицейские нашли потерявшегося пожилого мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром на рыбалку ушел 66-летний житель, страдающий склерозом. Попытка женщины самостоятельно отыскать мужчину не удалась. В оперативном порядке в отделе МВД России по Иловлинскому району была сформирована поисковая группа, которая занималась поисками пропавшего пенсионера в районе реки Дон и прилегающем лесном массиве. Мужчина был обнаружен вечером 24 октября на берегу Дона в полутора километрах от окраины поселения, где проживал. Пожилой человек пояснил, что с утра отправился на рыбалку и до вечера находился на речке, но,  собравшись домой, неожиданно понял, что...
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Общество 25.10.2017 12:35

Жительница Камышина Светлана Ивченко сегодня приняла участие в видеоселекторном совещании, которое проводило министерство транспорта РФ с регионами по вопросу обеспечения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун инвалида детства первой группы, городским и областным чиновникам пришлось держать ответ перед федеральным ведомством по поводу неудовлетворительной работы транспорта для маломобильных групп населения. В частности, три автобуса для людей с инвалидностью, как рассказала Светлана Ивченко, оборудованные подъемником, доставляют трудности для тех, кто опирается при ходьбе на палочки или костыли,  из-за слишком большого расстояния между ступенями и дорожной поверхностью. Кроме того, камышане с инвалидностью не...
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Экономика 25.10.2017 12:23

Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета» Сегодня депутаты Волгоградской гордумы обсудят вопрос о привлечении серьезных инвестиций в сферу наружного освещения миллионного города. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о возможной передаче в концессию объектов муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» рассмотрит комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. По сведениям информагентства, передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. В настоящее время процент...
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Культура 25.10.2017 12:10 (Обновлено: 25.10.2017 13:39)

В мемориально-историческом музее волгоградцев погружают в революцию 1917 года Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась сегодня в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, которая подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены редкие документы, фотографии, царицынские газеты революционного времени. Сотрудники музея подчеркивают, что цель выставки -  рассказать о причинах  революции, последствиях смены власти и формы государственного устройства, о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне. Для посетителей выставки подготовлена увлекательная экскурсия с рассказом о том, что и как происходило в Царицыне 100 лет назад. В экспозиции представлены нормативные,...
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Экология 25.10.2017 12:08

Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России», Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и вошла в пятерку лучших регионов России. Как сообщила ИА «Высота 102» вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный  координатор федерального партийного проекта «Экология России»  Ирина Соловьева, в  экологических акциях приняли участие свыше 83 тысяч школьников  из 701 образовательного учреждения Волгоградской области – это 96% школ.  Было проведено 2669 экологических уроков, ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были...
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Неделя сбережений начнётся в Волгоградской обл. 30 октября

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