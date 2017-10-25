В Волгограде по факту гибели учащегося школы №85 СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ - «Убийство». Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначено несколько экспертиз.

Напомним, ножевое ранение в сердце ученик 8-го класса Илья Микулин получил сегодня около 13.00. Спустя 10 минут на месте была бригада «Скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка. Удивление у следователей вызвало наличие в кармане у погибшего точно такого же ножа, каким ему было нанесено смертельное ранение. А само орудие убийства было обнаружено во дворе школы.

Сотрудникам регионального управления СКР предстоит следственным путём установить все обстоятельства трагической смерти несовершеннолетнего. В рамках расследования будет назначен ряд судебных экспертиз, произведены допросы конкретных лиц, из числа очевидцев событий, близкого окружения погибшего подростка, педагогов школы. При необходимости будут организованы очные ставки между свидетелями произошедшего. Кроме того, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям руководства и педагогов образовательного учреждения, где обучался мальчик.

Известно, что школьник на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Не было претензий и к его успеваемости. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка.