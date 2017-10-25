|Общество
|25.10.2017 18:06
Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков
Главный врач ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» Лариса Раевская прокомментировала ИА «Высота 102» сегодняшнюю трагедию, произошедшую в школе №85 Дзержинского района Волгограда с девятиклассником. Напомним, как уже сообщало информагентство, мальчик скончался от ножевого ранения в сердце, которое, по предварительной версии, нанес себе сам, играя с ножом во время перемены.
По словам главного психиатра центра психического здоровья детей и подростков, сегодняшнее поведение подростков, у которых отсутствует чувство самосохранения, - крайне серьезное явление. Сам ребенок не может оценить опасность последствий, поэтому работа с ним должна проводиться с самого раннего возраста: прежде всего в семье. Родители должны четко понимать, как хвалить своего ребенка, как ругать, как бороться, к примеру, с его агрессией. Но в любом случае это всегда должен быть доверительный разговор. Безусловно, эта работа должна продолжаться в детском саду, начальных классах, но не тогда, когда он уже находится в подростковом возрасте.
«Дети идут на необдуманный риск, прыгая с крыш зданий, катаясь на крышах поездов и электричек, при этом делают селфи и не подозревают о нависшей над ними беде, - говорит Лариса Раевская. - У одних подростков такие действия – желание самоутвердиться, у других – произвести впечатление на одноклассников, у третьих - что они способны на подвиги. В любом случае это все крайне опасные экстремальные игры, это балансирование на грани жизни и смерти, о чем сам ребенок даже не задумывается. Но ни родители, ни педагоги, ни друзья ему об этом или не сказали, или сказали так, что он их просто не услышал. Здесь очень много различных факторов, о которых можно говорить долго, но хочу подчеркнуть: важна оптимизация работы в этом направлении всех структур. Нужно видеть и уважать в каждом ребенке, как только он появился на свет, - личность. И разговаривать с ним обязаны как с личностью. Он с самого раннего детства должен знать о том, что любой экстрим крайне опасен».
Фото news-factor.ru
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|Общество
|25.10.2017 18:45
Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, приходится заниматься составлением претензий, судебных исков, участвовать в процедуре банкротства застройщика, восстанавливать свои имущественные права. При этом большинство дольщиков не имеют юридического образования и вынуждены тратить личные средства на получение правовой поддержки. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента. Соответствующие изменения предложено внести в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Законопроект внесен прокуратурой региона и направлен на усиление механизмов защиты законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, чьи права были...
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|Расследования
|25.10.2017 18:10
В Волгограде по факту гибели учащегося школы №85 СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ - «Убийство». Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначено несколько экспертиз. Напомним, ножевое ранение в сердце ученик 8-го класса Илья Микулин получил сегодня около 13.00. Спустя 10 минут на месте была бригада «Скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка. Удивление у следователей вызвало наличие в кармане у погибшего точно такого же ножа, каким ему было нанесено смертельное ранение. А само орудие убийства было...
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|Общество
|25.10.2017 17:22
Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы изменили свое предыдущее решение и дали добро на застройку березовой рощи в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 8 человек, один был против. Председателем данного комитета является однофамилец ныне подследственного депутата - Алексей Зверев (на фото - в верхнем левом углу). Проект решения о внесении корректив в правила землепользования и застройки городского округа был одобрен и рекомендован для рассмотрения на заседании гордумы. Ранее, напомним, на заседании профильного комитета депутаты отказались согласовать строительство жилых домов в саду Лапшина в Кировском районе Волгограда. Теперь судьба березовой...
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|Расследования
|25.10.2017 17:14
Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Волгоградской области 36-летняя жительница Котельниковского района Ольга Пашечкина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и в жестоком обращении с детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина не принимала мер по оказанию сыновьям необходимой медицинской помощи, не обеспечивала их полноценным питанием, в течение длительного времени оставляла их без присмотра, не соблюдала гигиенические требования по месту проживания детей. Кроме того, она неоднократно избивала своего старшего сына. При этом в 2016 году подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении того же...
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|Расследования
|25.10.2017 16:52
Трагическая случайность стала причиной гибели 14-летнего ученика школы №85 в Дзержинском районе Волгограда. Такой предварительный вывод в беседе корреспондентом ИА "Высота 102" сделали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагической смерти подростка. Как уже сообщало информагентство, девятиклассник скончался от ножевого ранения в сердце, которое нанес себе сам. ЧП случилось на перемене, его свидетелями стали несколько приятелей подростка, стоявшие с ним в школьном дворе. Один из учеников похвастался ножом-"бабочкой" и техникой его владения. Пожонглировать опасным инструментом решил и 14-летний Илья, который стал рукой подбрасывать и крутить опасный предмет. Однако игра с ножом закончилась трагично - острое лезвие воткнулось в грудь...
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|Расследования
|25.10.2017 16:07
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации области Романа Самороковского в 4 эпизодах получения взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он был задержан в начале нынешнего года, его подчиненный Имам Мевлидов скрылся. Оба были уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым. Самороковский и лично, и совместно с Мевлидовым получали взятки от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток...
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|Общество
|25.10.2017 15:20
Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта. Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет». ...
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|Расследования
|25.10.2017 14:54
Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в стенах образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, ученик скончался в туалете школы. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Между тем, по некоторой информации, ученик школы №85 игрался с ножиком-«бабочкой» и, подбрасывая его вверх, пытался поймать его грудью. Однако лезвие оружия пробило грудную клетку.
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|Расследования
|25.10.2017 14:48
Занятия в волгоградской школе №85 Дзержинского района, где сегодня было обнаружено тело 9-классника, прекращены. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время к образовательному учреждению приходят и приезжают родители учеников и забирают детей из школы. Территория оцеплена полицейскими, ученики и их родители отказываются отвечать на вопросы о том, что случилось в образовательном учреждении. В эти минуты в школу прибыла председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что в школе №85 было обнаружено тело 9-классника с ножевым ранением. Подробности трагедии выясняются.
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|Происшествия
|25.10.2017 14:09 (Обновлено: 25.10.2017 15:00)
|Происшествия
|25.10.2017 12:50 (Обновлено: 25.10.2017 12:51)
В Иловлинском районе полицейские нашли потерявшегося пожилого мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром на рыбалку ушел 66-летний житель, страдающий склерозом. Попытка женщины самостоятельно отыскать мужчину не удалась. В оперативном порядке в отделе МВД России по Иловлинскому району была сформирована поисковая группа, которая занималась поисками пропавшего пенсионера в районе реки Дон и прилегающем лесном массиве. Мужчина был обнаружен вечером 24 октября на берегу Дона в полутора километрах от окраины поселения, где проживал. Пожилой человек пояснил, что с утра отправился на рыбалку и до вечера находился на речке, но, собравшись домой, неожиданно понял, что...
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|Общество
|25.10.2017 12:35
Минтранс РФ дал месяц на устранение недоступности автобусов для инвалидов на родине Маресьева в Волгоградской области
Жительница Камышина Светлана Ивченко сегодня приняла участие в видеоселекторном совещании, которое проводило министерство транспорта РФ с регионами по вопросу обеспечения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун инвалида детства первой группы, городским и областным чиновникам пришлось держать ответ перед федеральным ведомством по поводу неудовлетворительной работы транспорта для маломобильных групп населения. В частности, три автобуса для людей с инвалидностью, как рассказала Светлана Ивченко, оборудованные подъемником, доставляют трудности для тех, кто опирается при ходьбе на палочки или костыли, из-за слишком большого расстояния между ступенями и дорожной поверхностью. Кроме того, камышане с инвалидностью не...
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|Экономика
|25.10.2017 12:23
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы обсудят вопрос о привлечении серьезных инвестиций в сферу наружного освещения миллионного города. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о возможной передаче в концессию объектов муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» рассмотрит комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. По сведениям информагентства, передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. В настоящее время процент...
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|Культура
|25.10.2017 12:10 (Обновлено: 25.10.2017 13:39)
Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась сегодня в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, которая подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены редкие документы, фотографии, царицынские газеты революционного времени. Сотрудники музея подчеркивают, что цель выставки - рассказать о причинах революции, последствиях смены власти и формы государственного устройства, о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне. Для посетителей выставки подготовлена увлекательная экскурсия с рассказом о том, что и как происходило в Царицыне 100 лет назад. В экспозиции представлены нормативные,...
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|Экология
|25.10.2017 12:08
Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению
По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России», Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и вошла в пятерку лучших регионов России. Как сообщила ИА «Высота 102» вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Экология России» Ирина Соловьева, в экологических акциях приняли участие свыше 83 тысяч школьников из 701 образовательного учреждения Волгоградской области – это 96% школ. Было проведено 2669 экологических уроков, ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были...
Прочитана: 2083 раз
25 октября 18:45
25 октября 18:06
Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков 7
25 октября 17:14
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25 октября 15:20
25 октября 14:09
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25 октября 12:08
25 октября 11:12
25 октября 10:24
25 октября 10:06
25 октября 09:39
Общество
25 октября 18:45
25 октября 18:06
Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков 7
25 октября 15:20
25 октября 12:35
25 октября 10:06
25 октября 08:45
25 октября 03:10
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