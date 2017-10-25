



Главный врач ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» Лариса Раевская прокомментировала ИА «Высота 102» сегодняшнюю трагедию, произошедшую в школе №85 Дзержинского района Волгограда с девятиклассником. Напомним, как уже сообщало информагентство, мальчик скончался от ножевого ранения в сердце, которое, по предварительной версии, нанес себе сам, играя с ножом во время перемены.

По словам главного психиатра центра психического здоровья детей и подростков, сегодняшнее поведение подростков, у которых отсутствует чувство самосохранения, - крайне серьезное явление. Сам ребенок не может оценить опасность последствий, поэтому работа с ним должна проводиться с самого раннего возраста: прежде всего в семье. Родители должны четко понимать, как хвалить своего ребенка, как ругать, как бороться, к примеру, с его агрессией. Но в любом случае это всегда должен быть доверительный разговор. Безусловно, эта работа должна продолжаться в детском саду, начальных классах, но не тогда, когда он уже находится в подростковом возрасте.

«Дети идут на необдуманный риск, прыгая с крыш зданий, катаясь на крышах поездов и электричек, при этом делают селфи и не подозревают о нависшей над ними беде, - говорит Лариса Раевская. - У одних подростков такие действия – желание самоутвердиться, у других – произвести впечатление на одноклассников, у третьих - что они способны на подвиги. В любом случае это все крайне опасные экстремальные игры, это балансирование на грани жизни и смерти, о чем сам ребенок даже не задумывается. Но ни родители, ни педагоги, ни друзья ему об этом или не сказали, или сказали так, что он их просто не услышал. Здесь очень много различных факторов, о которых можно говорить долго, но хочу подчеркнуть: важна оптимизация работы в этом направлении всех структур. Нужно видеть и уважать в каждом ребенке, как только он появился на свет, - личность. И разговаривать с ним обязаны как с личностью. Он с самого раннего детства должен знать о том, что любой экстрим крайне опасен».

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