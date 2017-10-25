«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времени

Смотрите сегодня в программе: следователи устанавливают реальные причины и обстоятельства смерти ребенка в школе № 85 Дзержинского района Волгограда. Запущен механизм подготовки первого в истории Волгоградской области регионального референдума: жителям предстоит поставить точку в вопросе о времени. Президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров: строители жилья в Волгоградской области ждут возрождения промышленности и повышения покупательского спроса на квартиры. Сурский сквер в центре Волгограда начнет новую жизнь: власти задумали установить памятник и благоустроить территорию. 100 лет назад: окунуться в революционные события в Царицыне 1917 года предложил волгоградцам и гостям города музей-заповедник «Сталинградская битва».







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