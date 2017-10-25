|Расследования
|25.10.2017 16:52
Версия: В Волгограде смертельное ножевое ранение в сердце школьник получил во время игры с ножом
Трагическая случайность стала причиной гибели 14-летнего ученика школы №85 в Дзержинском районе Волгограда. Такой предварительный вывод в беседе корреспондентом ИА "Высота 102" сделали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагической смерти подростка.
Как уже сообщало информагентство, девятиклассник скончался от ножевого ранения в сердце, которое нанес себе сам. ЧП случилось на перемене, его свидетелями стали несколько приятелей подростка, стоявшие с ним в школьном дворе. Один из учеников похвастался ножом-"бабочкой" и техникой его владения. Пожонглировать опасным инструментом решил и 14-летний Илья, который стал рукой подбрасывать и крутить опасный предмет. Однако игра с ножом закончилась трагично - острое лезвие воткнулось в грудь мальчика. Школьник, видимо, в шоковом состоянии вытащил нож из груди и успел дойти до туалета, где и упал. Через 10 минут на месте происшествия уже была бригада «Скорой помощи». Еще через пару минут подъехал реанимобиль. Однако помочь ребенку уже было невозможно.
В администрации Волгограда информагентству пояснили, что до приезда медиков первую помощь мальчику пыталась оказать школьный фельдшер. В настоящее время доступ в здание школы ограничен. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство школы, департамент образования оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам, заявили в администрации города.
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|Общество
|25.10.2017 18:45
Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, приходится заниматься составлением претензий, судебных исков, участвовать в процедуре банкротства застройщика, восстанавливать свои имущественные права. При этом большинство дольщиков не имеют юридического образования и вынуждены тратить личные средства на получение правовой поддержки. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента. Соответствующие изменения предложено внести в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Законопроект внесен прокуратурой региона и направлен на усиление механизмов защиты законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, чьи права были...
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|Расследования
|25.10.2017 18:10
В Волгограде по факту гибели учащегося школы №85 СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ - «Убийство». Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначено несколько экспертиз. Напомним, ножевое ранение в сердце ученик 8-го класса Илья Микулин получил сегодня около 13.00. Спустя 10 минут на месте была бригада «Скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка. Удивление у следователей вызвало наличие в кармане у погибшего точно такого же ножа, каким ему было нанесено смертельное ранение. А само орудие убийства было...
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|Общество
|25.10.2017 18:06
Главный врач ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» Лариса Раевская прокомментировала ИА «Высота 102» сегодняшнюю трагедию, произошедшую в школе №85 Дзержинского района Волгограда с девятиклассником. Напомним, как уже сообщало информагентство, мальчик скончался от ножевого ранения в сердце, которое, по предварительной версии, нанес себе сам, играя с ножом во время перемены. По словам главного психиатра центра психического здоровья детей и подростков, сегодняшнее поведение подростков, у которых отсутствует чувство самосохранения, - крайне серьезное явление. Сам ребенок не может оценить опасность последствий, поэтому работа с ним должна проводиться с самого раннего возраста: прежде всего в семье. Родители должны четко понимать,...
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|Общество
|25.10.2017 17:22
Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы изменили свое предыдущее решение и дали добро на застройку березовой рощи в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 8 человек, один был против. Председателем данного комитета является однофамилец ныне подследственного депутата - Алексей Зверев (на фото - в верхнем левом углу). Проект решения о внесении корректив в правила землепользования и застройки городского округа был одобрен и рекомендован для рассмотрения на заседании гордумы. Ранее, напомним, на заседании профильного комитета депутаты отказались согласовать строительство жилых домов в саду Лапшина в Кировском районе Волгограда. Теперь судьба березовой...
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|Расследования
|25.10.2017 17:14
Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Волгоградской области 36-летняя жительница Котельниковского района Ольга Пашечкина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и в жестоком обращении с детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина не принимала мер по оказанию сыновьям необходимой медицинской помощи, не обеспечивала их полноценным питанием, в течение длительного времени оставляла их без присмотра, не соблюдала гигиенические требования по месту проживания детей. Кроме того, она неоднократно избивала своего старшего сына. При этом в 2016 году подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении того же...
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|Расследования
|25.10.2017 16:07
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации области Романа Самороковского в 4 эпизодах получения взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он был задержан в начале нынешнего года, его подчиненный Имам Мевлидов скрылся. Оба были уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым. Самороковский и лично, и совместно с Мевлидовым получали взятки от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток...
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|Общество
|25.10.2017 15:20
Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта. Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет». ...
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|Расследования
|25.10.2017 14:54
Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в стенах образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, ученик скончался в туалете школы. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Между тем, по некоторой информации, ученик школы №85 игрался с ножиком-«бабочкой» и, подбрасывая его вверх, пытался поймать его грудью. Однако лезвие оружия пробило грудную клетку.
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|Расследования
|25.10.2017 14:48
Занятия в волгоградской школе №85 Дзержинского района, где сегодня было обнаружено тело 9-классника, прекращены. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время к образовательному учреждению приходят и приезжают родители учеников и забирают детей из школы. Территория оцеплена полицейскими, ученики и их родители отказываются отвечать на вопросы о том, что случилось в образовательном учреждении. В эти минуты в школу прибыла председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что в школе №85 было обнаружено тело 9-классника с ножевым ранением. Подробности трагедии выясняются.
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|Происшествия
|25.10.2017 14:09 (Обновлено: 25.10.2017 15:00)
|Происшествия
|25.10.2017 12:50 (Обновлено: 25.10.2017 12:51)
В Иловлинском районе полицейские нашли потерявшегося пожилого мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром на рыбалку ушел 66-летний житель, страдающий склерозом. Попытка женщины самостоятельно отыскать мужчину не удалась. В оперативном порядке в отделе МВД России по Иловлинскому району была сформирована поисковая группа, которая занималась поисками пропавшего пенсионера в районе реки Дон и прилегающем лесном массиве. Мужчина был обнаружен вечером 24 октября на берегу Дона в полутора километрах от окраины поселения, где проживал. Пожилой человек пояснил, что с утра отправился на рыбалку и до вечера находился на речке, но, собравшись домой, неожиданно понял, что...
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|Общество
|25.10.2017 12:35
Минтранс РФ дал месяц на устранение недоступности автобусов для инвалидов на родине Маресьева в Волгоградской области
Жительница Камышина Светлана Ивченко сегодня приняла участие в видеоселекторном совещании, которое проводило министерство транспорта РФ с регионами по вопросу обеспечения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун инвалида детства первой группы, городским и областным чиновникам пришлось держать ответ перед федеральным ведомством по поводу неудовлетворительной работы транспорта для маломобильных групп населения. В частности, три автобуса для людей с инвалидностью, как рассказала Светлана Ивченко, оборудованные подъемником, доставляют трудности для тех, кто опирается при ходьбе на палочки или костыли, из-за слишком большого расстояния между ступенями и дорожной поверхностью. Кроме того, камышане с инвалидностью не...
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|Экономика
|25.10.2017 12:23
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы обсудят вопрос о привлечении серьезных инвестиций в сферу наружного освещения миллионного города. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о возможной передаче в концессию объектов муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» рассмотрит комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. По сведениям информагентства, передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. В настоящее время процент...
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|Культура
|25.10.2017 12:10 (Обновлено: 25.10.2017 13:39)
Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась сегодня в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, которая подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены редкие документы, фотографии, царицынские газеты революционного времени. Сотрудники музея подчеркивают, что цель выставки - рассказать о причинах революции, последствиях смены власти и формы государственного устройства, о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне. Для посетителей выставки подготовлена увлекательная экскурсия с рассказом о том, что и как происходило в Царицыне 100 лет назад. В экспозиции представлены нормативные,...
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|Экология
|25.10.2017 12:08
Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению
По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России», Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и вошла в пятерку лучших регионов России. Как сообщила ИА «Высота 102» вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Экология России» Ирина Соловьева, в экологических акциях приняли участие свыше 83 тысяч школьников из 701 образовательного учреждения Волгоградской области – это 96% школ. Было проведено 2669 экологических уроков, ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были...
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25 октября 18:45
25 октября 17:14
25 октября 16:52
Версия: В Волгограде смертельное ножевое ранение в сердце школьник получил во время игры с ножом 33
25 октября 15:20
25 октября 14:09
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25 октября 12:35
25 октября 12:08
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25 октября 10:24
25 октября 10:06
25 октября 09:39
Расследования
25 октября 17:14
25 октября 16:52
Версия: В Волгограде смертельное ножевое ранение в сердце школьник получил во время игры с ножом 33
25 октября 09:00
24 октября 20:11
24 октября 17:51
23 октября 10:01
23 октября 09:45
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