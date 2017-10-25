Трагическая случайность стала причиной гибели 14-летнего ученика школы №85 в Дзержинском районе Волгограда. Такой предварительный вывод в беседе корреспондентом ИА "Высота 102" сделали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагической смерти подростка.

Как уже сообщало информагентство, девятиклассник скончался от ножевого ранения в сердце, которое нанес себе сам. ЧП случилось на перемене, его свидетелями стали несколько приятелей подростка, стоявшие с ним в школьном дворе. Один из учеников похвастался ножом-"бабочкой" и техникой его владения. Пожонглировать опасным инструментом решил и 14-летний Илья, который стал рукой подбрасывать и крутить опасный предмет. Однако игра с ножом закончилась трагично - острое лезвие воткнулось в грудь мальчика. Школьник, видимо, в шоковом состоянии вытащил нож из груди и успел дойти до туалета, где и упал. Через 10 минут на месте происшествия уже была бригада «Скорой помощи». Еще через пару минут подъехал реанимобиль. Однако помочь ребенку уже было невозможно.

В администрации Волгограда информагентству пояснили, что до приезда медиков первую помощь мальчику пыталась оказать школьный фельдшер. В настоящее время доступ в здание школы ограничен. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство школы, департамент образования оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам, заявили в администрации города.