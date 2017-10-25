



Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы изменили свое предыдущее решение и дали добро на застройку березовой рощи в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 8 человек, один был против. Председателем данного комитета является однофамилец ныне подследственного депутата - Алексей Зверев (на фото - в верхнем левом углу). Проект решения о внесении корректив в правила землепользования и застройки городского округа был одобрен и рекомендован для рассмотрения на заседании гордумы. Ранее, напомним, на заседании профильного комитета депутаты отказались согласовать строительство жилых домов в саду Лапшина в Кировском районе Волгограда. Теперь судьба березовой рощи будет зависеть от мнения большинства депутатов городского представительного органа.

Виды на данный земельный участок имеет индивидуальный предприниматель Евгений Бакурский, который выступил инициатором внесения корректив в Правила землепользования и застройки. В Волгограде этот бизнесмен более известен как руководитель строительной "империи" - группы компаний "Волгострой". Самым крупным объектом у данного застройщика является жилой микрорайон "Бейкер Стрит" в Дзержинском районе.

Радеть за березовую рощу в представительном собрании больше всех остальных должны депутаты Наталья Трубина (на фото) и Андрей Таев (на фото - в нижнем левом углу), в границы округа которых входит лакомый и пока еще зеленый кусок земли. Таев, к слову, на закседании комитета присутствовал и голосовал "за" скандальный проект. Свое веское слово при обсуждении документа на думском заседании в будущий понедельник, 30 октября, может сказать и Дмитрий Федюшкин. В 2018 на выборах в гордуму ему, возможно, предстоит побороться за сердца избирателей, проживающих по соседству с Лапшиным садом.

Небольшая березовая роща — то немногое, что осталось от сада, разбитого известным царицынским меценатом Василием Лапшиным. Местные жители не первый год ведут борьбу за этот уникальный зеленый уголок, на который периодически имеют виды различные бизнес-структуры.

В начале 2016 года «Высота 102» сообщала о том, что к депутату регпарламента Александру Осипову обратилось более 100 жителей Кировского района, которые просили помочь в сохранении березовой рощи и природно-парковой зоны по ул. 64-й Армии, где планировалось строительство. В коллективной жалобе говорилось: «Здесь проходили кровопролитные бои во времена Сталинградской битвы, на местах захоронений погибших солдат в настоящее время растет березовая роща, цветут сады. Это место является культурным наследием Волгограда. Возведение новых сооружений приведет к повышенной нагрузке на инженерно-технические системы, что, в итоге закончится экологической катастрофой в районе». Депутат совместно с активистами Волгоградского отделения Общероссийского народного фронта встретились с жителями и зафиксировали факты вырубки деревьев. Выяснилось, что земельные участки находятся в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Лапшина». Депутатом были направлены обращения в исполнительные органы власти города и области о недопустимости застройки памятной природной территории. В итоге была достигнута договоренность о сохранении березовой рощи и предоставлении предпринимателям других земельных участков. Однако, как выяснилось, над этим зеленым уголком вновь нависла угроза топора.



