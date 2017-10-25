Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 25.10.2017 17:22

Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройки


Депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы изменили свое предыдущее решение и дали добро на застройку березовой рощи в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 8 человек, один был против. Председателем данного комитета является однофамилец ныне подследственного депутата - Алексей Зверев (на фото - в верхнем левом углу). Проект решения о внесении корректив в правила землепользования и застройки городского округа был одобрен и рекомендован для рассмотрения на заседании гордумы. Ранее, напомним, на заседании профильного комитета депутаты отказались согласовать строительство жилых домов в саду Лапшина в Кировском районе Волгограда. Теперь судьба березовой рощи будет зависеть от мнения большинства депутатов городского представительного органа.  
Виды на данный земельный участок имеет индивидуальный предприниматель Евгений Бакурский, который выступил инициатором внесения корректив в Правила землепользования и застройки. В Волгограде этот бизнесмен более известен как руководитель строительной "империи" - группы компаний "Волгострой". Самым крупным объектом у данного застройщика является жилой микрорайон "Бейкер Стрит" в Дзержинском районе. 
Радеть за березовую рощу в представительном собрании больше всех остальных должны депутаты Наталья Трубина (на фото) и Андрей Таев (на фото - в нижнем левом углу), в границы округа которых входит лакомый и пока еще зеленый кусок земли. Таев, к слову, на закседании комитета присутствовал и голосовал "за" скандальный проект. Свое веское слово при обсуждении документа на думском заседании в будущий понедельник, 30 октября, может сказать и Дмитрий Федюшкин. В 2018 на выборах в гордуму ему, возможно, предстоит побороться за сердца избирателей, проживающих по соседству с Лапшиным садом.
Небольшая березовая роща — то немногое, что осталось от сада, разбитого известным царицынским меценатом Василием Лапшиным. Местные жители не первый год ведут борьбу за этот уникальный зеленый уголок, на который периодически имеют виды различные бизнес-структуры.
В начале 2016 года «Высота 102» сообщала о том, что к депутату регпарламента Александру Осипову обратилось более 100 жителей Кировского района, которые просили помочь в сохранении березовой рощи и природно-парковой зоны по ул. 64-й Армии, где планировалось строительство. В коллективной жалобе говорилось: «Здесь проходили кровопролитные бои во времена Сталинградской битвы, на местах захоронений погибших солдат в настоящее время растет березовая роща, цветут сады. Это место является культурным наследием Волгограда. Возведение новых сооружений приведет к повышенной нагрузке на инженерно-технические системы, что, в итоге закончится экологической катастрофой в районе». Депутат совместно с активистами Волгоградского отделения Общероссийского народного фронта встретились с жителями и зафиксировали факты вырубки деревьев. Выяснилось, что земельные участки находятся в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Лапшина». Депутатом были направлены обращения в исполнительные органы власти города и области о недопустимости застройки памятной природной территории. В итоге  была достигнута договоренность о сохранении березовой рощи и предоставлении предпринимателям других земельных участков. Однако, как выяснилось, над этим зеленым уголком вновь нависла угроза топора.  

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Избирком Волгоградской области: ограничений для проведения референдума в день выборов президента — нетВ Волжском мамы с грудничками развернули плакаты против расширения химического производстваВолгоградские активисты ОНФ совместно с компанией "Чистый город" убрали свалки на участках для многодетных семейПосле вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выходВ футбольном клубе "Ротор-Волгоград" - новый тренер
 
Актуальные интервью и комментарии

Дети и внуки маршалов и генералов в Волгограде навестили лицеистов

Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами

Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья

Сегодня гости из Москвы – внук маршала Ивана Христофоровича...

В постоянном стрессе и в ожидании беды живут обитатели более двух десятков домов на улице 4-й участок, что...

В сегодняшней программе: В Волгоградской области отгремели последние новоселья жителей аварийных бараков, признанных аварийными до 1 января 2012 года, а...

Общество 25.10.2017 18:45

Гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, приходится заниматься составлением претензий, судебных исков, участвовать в процедуре банкротства застройщика, восстанавливать свои имущественные права. При этом большинство дольщиков не имеют юридического образования и вынуждены тратить личные средства на получение правовой поддержки. Об этом шла речь на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента. Соответствующие изменения предложено внести в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области». Законопроект внесен прокуратурой региона и направлен на усиление механизмов защиты законных интересов граждан – участников долевого строительства жилья, чьи права были...
Прочитана: 286 раз
Расследования 25.10.2017 18:10

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летнего школьника В Волгограде по факту гибели учащегося школы №85 СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ  - «Убийство». Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.  Назначено несколько экспертиз. Напомним, ножевое ранение в сердце ученик 8-го класса Илья Микулин получил сегодня около 13.00. Спустя 10 минут на месте была бригада «Скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка. Удивление у следователей вызвало наличие в кармане у погибшего точно такого же ножа, каким ему было нанесено смертельное ранение. А само орудие убийства было...
Прочитана: 2830 раз
Общество 25.10.2017 18:06

Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков Главный врач ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница»  Лариса Раевская прокомментировала ИА «Высота 102»  сегодняшнюю трагедию, произошедшую в школе №85 Дзержинского района Волгограда с девятиклассником. Напомним, как уже сообщало информагентство,  мальчик скончался от ножевого ранения в сердце, которое, по предварительной версии,  нанес себе сам,  играя с ножом  во время перемены.  По словам главного психиатра центра психического здоровья детей и подростков, сегодняшнее поведение подростков, у которых отсутствует чувство самосохранения, - крайне  серьезное явление. Сам ребенок не может оценить опасность последствий, поэтому работа с ним должна проводиться с  самого раннего возраста: прежде всего в семье. Родители должны четко понимать,...
Прочитана: 1472 раз
Расследования 25.10.2017 17:14

Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Волгоградской области 36-летняя жительница Котельниковского района Ольга Пашечкина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и в жестоком обращении с детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина не принимала мер по оказанию сыновьям необходимой медицинской помощи, не обеспечивала их полноценным питанием, в течение длительного времени оставляла их без присмотра, не соблюдала гигиенические требования по месту проживания детей. Кроме того, она неоднократно избивала своего старшего сына. При этом в 2016 году подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении того же...
Прочитана: 1756 раз
Расследования 25.10.2017 16:52

Трагическая случайность стала причиной гибели 14-летнего ученика школы №85 в Дзержинском районе Волгограда. Такой предварительный вывод  в беседе корреспондентом  ИА "Высота 102" сделали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства трагической смерти подростка.  Как уже сообщало информагентство,  девятиклассник скончался от ножевого ранения в сердце, которое нанес себе сам. ЧП случилось на перемене, его свидетелями стали несколько приятелей подростка, стоявшие с ним в школьном дворе. Один из учеников  похвастался ножом-"бабочкой" и техникой его владения. Пожонглировать опасным инструментом решил и 14-летний Илья, который  стал рукой подбрасывать и крутить  опасный предмет.  Однако игра с ножом закончилась трагично - острое лезвие воткнулось в грудь...
Прочитана: 5836 раз
Расследования 25.10.2017 16:07

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли  администрации области Романа Самороковского в 4 эпизодах получения взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он  был задержан в начале нынешнего года, его подчиненный Имам Мевлидов скрылся. Оба  были  уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым. Самороковский и лично, и совместно с Мевлидовым получали  взятки от предпринимателей, торгующих спиртным,  за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток...
Прочитана: 2125 раз
Общество 25.10.2017 15:20

Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному  планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта.  Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет». ...
Прочитана: 3800 раз
Расследования 25.10.2017 14:54

В Волгограде расследуют обстоятельства гибели ученика школы №85 (ВИДЕО) Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в стенах образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, ученик скончался в туалете школы. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Между тем, по некоторой информации, ученик школы №85  игрался с ножиком-«бабочкой» и, подбрасывая его вверх, пытался поймать его грудью. Однако лезвие оружия пробило грудную клетку.
Прочитана: 7415 раз
Расследования 25.10.2017 14:48

Родители забирают детей из волгоградской школы, где погиб 9-классник Занятия в волгоградской школе №85 Дзержинского района, где сегодня было обнаружено тело 9-классника, прекращены. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время к образовательному учреждению приходят и приезжают родители учеников и забирают детей из школы. Территория оцеплена полицейскими, ученики и их родители отказываются отвечать на вопросы о том, что случилось в образовательном учреждении. В эти минуты в школу прибыла председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что в школе №85 было обнаружено тело 9-классника с ножевым ранением. Подробности трагедии выясняются. 
Прочитана: 3035 раз
Происшествия 25.10.2017 14:09 (Обновлено: 25.10.2017 15:00)

В Волгограде от ножевого ранения скончался 15-летний школьник Сегодня в волгоградской школе №85 от ножевого ранения скончался 15-летний школьник. Как стало известно ИА «Высота 102», смерть девятиклассника наступила до прибытия медиков. Подробности трагедии выясняются. Образовательное учреждение находится в Дзержинском районе. 
Прочитана: 7554 раз
Происшествия 25.10.2017 12:50 (Обновлено: 25.10.2017 12:51)

В Иловлинском районе полицейские нашли потерявшегося пожилого мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром на рыбалку ушел 66-летний житель, страдающий склерозом. Попытка женщины самостоятельно отыскать мужчину не удалась. В оперативном порядке в отделе МВД России по Иловлинскому району была сформирована поисковая группа, которая занималась поисками пропавшего пенсионера в районе реки Дон и прилегающем лесном массиве. Мужчина был обнаружен вечером 24 октября на берегу Дона в полутора километрах от окраины поселения, где проживал. Пожилой человек пояснил, что с утра отправился на рыбалку и до вечера находился на речке, но,  собравшись домой, неожиданно понял, что...
Прочитана: 1644 раз
Общество 25.10.2017 12:35

Жительница Камышина Светлана Ивченко сегодня приняла участие в видеоселекторном совещании, которое проводило министерство транспорта РФ с регионами по вопросу обеспечения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун инвалида детства первой группы, городским и областным чиновникам пришлось держать ответ перед федеральным ведомством по поводу неудовлетворительной работы транспорта для маломобильных групп населения. В частности, три автобуса для людей с инвалидностью, как рассказала Светлана Ивченко, оборудованные подъемником, доставляют трудности для тех, кто опирается при ходьбе на палочки или костыли,  из-за слишком большого расстояния между ступенями и дорожной поверхностью. Кроме того, камышане с инвалидностью не...
Прочитана: 705 раз
Экономика 25.10.2017 12:23

Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета» Сегодня депутаты Волгоградской гордумы обсудят вопрос о привлечении серьезных инвестиций в сферу наружного освещения миллионного города. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о возможной передаче в концессию объектов муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» рассмотрит комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству. По сведениям информагентства, передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. В настоящее время процент...
Прочитана: 4601 раз
Культура 25.10.2017 12:10 (Обновлено: 25.10.2017 13:39)

В мемориально-историческом музее волгоградцев погружают в революцию 1917 года Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась сегодня в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, которая подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены редкие документы, фотографии, царицынские газеты революционного времени. Сотрудники музея подчеркивают, что цель выставки -  рассказать о причинах  революции, последствиях смены власти и формы государственного устройства, о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне. Для посетителей выставки подготовлена увлекательная экскурсия с рассказом о том, что и как происходило в Царицыне 100 лет назад. В экспозиции представлены нормативные,...
Прочитана: 2198 раз
Экология 25.10.2017 12:08

Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России», Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и вошла в пятерку лучших регионов России. Как сообщила ИА «Высота 102» вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный  координатор федерального партийного проекта «Экология России»  Ирина Соловьева, в  экологических акциях приняли участие свыше 83 тысяч школьников  из 701 образовательного учреждения Волгоградской области – это 96% школ.  Было проведено 2669 экологических уроков, ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были...
Прочитана: 2083 раз


25 октября 18:45
Прокуратура Волгоградской области предложила оказывать юрпомощь обманутым дольщикам бесплатно Комментарии1
25 октября 18:10
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летнего школьника Комментарии3Смотреть фотографии
25 октября 18:06
Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков Комментарии7Смотреть фотографии
25 октября 17:22
Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройки Комментарии24Смотреть фотографии
25 октября 17:14
В Волгоградской области отправили в колонию мать-садистку Комментарии5
25 октября 16:52
Версия: В Волгограде смертельное ножевое ранение в сердце школьник получил во время игры с ножом Комментарии33
25 октября 16:07
В Волгограде бывшему чиновнику грозит до 12 лет за "алкогольные" взятки Комментарии3Cмотреть видео
25 октября 15:20
Депутаты-единороссы рекомендовали бывшего военного на должность вице-мэра Волгограда Комментарии39
25 октября 14:54
В Волгограде расследуют обстоятельства гибели ученика школы №85 (ВИДЕО) Комментарии30Смотреть фотографииCмотреть видео
25 октября 14:48
Родители забирают детей из волгоградской школы, где погиб 9-классник Комментарии5Смотреть фотографии
25 октября 14:09
В Волгограде от ножевого ранения скончался 15-летний школьник Комментарии5Смотреть фотографии
25 октября 12:50
В Волгоградской области больной мужчина потерялся по пути с рыбалки Комментарии3
25 октября 12:35
Минтранс РФ дал месяц на устранение недоступности автобусов для инвалидов на родине Маресьева в Волгоградской области Комментарии1
25 октября 12:23
Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета» Комментарии72Смотреть фотографии
25 октября 12:10
В мемориально-историческом музее волгоградцев погружают в революцию 1917 года Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
25 октября 12:08
Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению Комментарии18Смотреть фотографии
25 октября 11:12
К новому году в Волгограде появится новый роддом Комментарии10
25 октября 10:24
Избирком Волгоградской области "перевел стрелки" в вопросе о референдуме на облдуму Комментарии52Смотреть фотографии
25 октября 10:06
Волгоградские прокуроры спасли северного оленя Комментарии18
25 октября 09:39
Житель Волгоградской области сгорел в гараже вместе с «Окой» Комментарии5
Общество
25 октября 18:45
Прокуратура Волгоградской области предложила оказывать юрпомощь обманутым дольщикам бесплатно Комментарии1
25 октября 18:06
Главный психиатр Волгоградской области – об экстриме детей и подростков Комментарии7Смотреть фотографии
25 октября 17:22
Депутаты комитета Волгоградской гордумы «сдали» березовую рощу для застройки Комментарии24Смотреть фотографии
25 октября 15:20
Депутаты-единороссы рекомендовали бывшего военного на должность вице-мэра Волгограда Комментарии39
25 октября 12:35
Минтранс РФ дал месяц на устранение недоступности автобусов для инвалидов на родине Маресьева в Волгоградской области Комментарии1
25 октября 10:06
Волгоградские прокуроры спасли северного оленя Комментарии18
25 октября 08:45
Сурский сквер Волгограда отдают для памятника строителям Комментарии23Смотреть фотографии
25 октября 03:10
Волжские активисты – в финале Всероссийского конкурсаСмотреть фотографии
24 октября 18:41
Жильцы "голого" дома в Волгограде требуют "одеть" фасад к зиме Комментарии19Смотреть фотографииCмотреть видео
24 октября 16:28
Управляющая компания в Волгограде сбежала от жильцов и холода Комментарии15Смотреть фотографии
24 октября 15:34
В Волгограде будущий сквер на месте взорванного дома претендует на поддержку фонда Натальи Водяновой Комментарии21Смотреть фотографииCмотреть видео
24 октября 13:43
Волгоградцев "ставит на счетчик" фирма с эмблемой щита и меча Комментарии28Смотреть фотографии
24 октября 11:29
Жители Советского района Волгограда "за" референдум "по переводу часов" Комментарии53Смотреть фотографииCмотреть видео
24 октября 10:34
В Волгограде директор фирмы «Добрые люди» оказался «недобр» к своим работникам Комментарии9
24 октября 09:03
В Волгограде «гайд-парк» перенесут подальше от центра Комментарии29
23 октября 17:43
Волгоградский областной суд вернул в прокуратуру дело координатора штаба Навального Комментарии8Смотреть фотографии
23 октября 17:01
В Волгограде сторонники Алексея Навального не поддержали "массовкой" главу его штаба Комментарии42Смотреть фотографии
23 октября 15:32
В Волгограде юные артисты выступили ради спасения жизни Комментарии5Смотреть фотографии
23 октября 15:16
В Волгоградской области город-герой лидирует по числу жалоб в Госжилнадзор Комментарии12
23 октября 13:11
В мэрию Волгограда на должность замглавы направят отставного офицера Комментарии57
23 октября 12:51
Волгоградцы требуют изгнать холод из своих квартир Комментарии67
23 октября 12:27
Автобусы и маршрутки объединились для «спасения» жителей Максимки в Волгограде Комментарии11Смотреть фотографии
23 октября 10:24
В Волгограде законные собственники нового жилья под снос ищут правды у президента Комментарии56Смотреть фотографии
22 октября 18:00
В Волжском ухудшилась ситуация из-за бешенства животных
22 октября 14:37
Волгоградцы попросили продлить автобусный маршрут №2
21 октября 19:09
Молодёжь ЛУКОЙЛа очистила берег Волги от мусораСмотреть фотографии
21 октября 15:29
В Волжском мамы с грудничками развернули плакаты против расширения химического производстваСмотреть фотографии
21 октября 11:40
Минтранс России пригласил опекуна инвалида из Камышина Волгоградской области на всероссийский селектор с чиновниками
20 октября 17:54
В Волгограде дольщики ЖК "Парк Европейский" раскритиковали власти за медлительность Комментарии8Смотреть фотографии
20 октября 17:48
Волгоград полностью обеспечен теплом Комментарии5
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Неделя сбережений начнётся в Волгоградской обл. 30 октября

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 25 Октября, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура 0..2 С, давление 756..758 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
25 Октября, Ср
1 $ 57.5852 руб.
1 € 67.6856 руб.
1 GBP 75.9894 руб.
1 CHF 58.4503 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Общественная палата обсудит с губернатором проблему "перевода часов" в Волгоградской областиКомментарии83
Губернатор Андрей Бочаров: Жители Волгоградской области решат вопрос перевода стрелок на референдумеКомментарии81
Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета»Комментарии72
Волгоградцы требуют изгнать холод из своих квартирКомментарии67
Застройщик Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства в Волгограде жилых домовКомментарии63
Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственностиКомментарии61
В мэрию Волгограда на должность замглавы направят отставного офицераКомментарии57
В Волгограде законные собственники нового жилья под снос ищут правды у президентаКомментарии56
Жители Советского района Волгограда "за" референдум "по переводу часов"Комментарии53
Избирком Волгоградской области "перевел стрелки" в вопросе о референдуме на облдумуКомментарии52
В Волгоградской области отапливается больше половины жилых домовКомментарии49
Для проведения референдума о переводе времени в Волгоградской области нужно собрать почти 38 тысяч подписей жителейКомментарии48
Администрация Волгограда берет 1,4-миллиардный кредитКомментарии48
Волгоградские единороссы назвали нового председателя комитета госимуществаКомментарии44
Глава УФНС по Волгоградской области дал совет, как сэкономитьКомментарии42

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жильяКомментарии15
Просмотров: 27111
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты о хороших дорогах сбылись еще не у всех
Просмотров: 15948
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители нового дома оказались под угрозой выселения
Просмотров: 11866
В Волгоградской области у плательщиков налога на имущество инспекция попросила «добавки»Комментарии27
Просмотров: 11509
Рейды «Народного контроля» в Волгограде помогут в решении проблем скорой медицинской помощи
Просмотров: 9810
Александр Назаров: В компании «БИС» ждут извинений начальника Госстройнадзора Волгоградской областиКомментарии8
Просмотров: 7428
В мэрию Волгограда на должность замглавы направят отставного офицераКомментарии57
Просмотров: 6903
Автобусы и маршрутки объединились для «спасения» жителей Максимки в ВолгоградеКомментарии11
Просмотров: 3651
Волгоградцев "ставит на счетчик" фирма с эмблемой щита и мечаКомментарии28
Просмотров: 3468
В Волгограде от ножевого ранения скончался 15-летний школьникКомментарии5
Просмотров: 3352

Рекомендуемые к прочтению новости

Для проведения референдума о переводе времени в Волгоградской области нужно собрать почти 38 тысяч подписей жителейКомментарии48
Рекомендации: +60 / 2-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде решетки ливневой канализации исчезают с отремонтированных улицКомментарии2
Рекомендации: +20 / 18-
В Волгоградской области у плательщиков налога на имущество инспекция попросила «добавки»Комментарии27
Рекомендации: +19 / 9-
Волгоградцев "ставит на счетчик" фирма с эмблемой щита и мечаКомментарии28
Рекомендации: +17 / 7-
После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выходКомментарии34
Рекомендации: +17 / 10-
В Волгограде законные собственники нового жилья под снос ищут правды у президентаКомментарии56
Рекомендации: +16 / 3-
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жильяКомментарии15
Рекомендации: +15 / 15-
Жильцы "голого" дома в Волгограде требуют "одеть" фасад к зимеКомментарии19
Рекомендации: +14 / 3-
Волгоградцы требуют изгнать холод из своих квартирКомментарии67
Рекомендации: +14 / 6-
Волгоградские активисты ОНФ совместно с компанией "Чистый город" убрали свалки на участках для многодетных семейКомментарии2
Рекомендации: +14 / 4-