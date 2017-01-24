В Волгограде бывшему чиновнику грозит до 12 лет за "алкогольные" взятки

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации области Романа Самороковского в 4 эпизодах получения взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он был задержан в начале нынешнего года, его подчиненный Имам Мевлидов скрылся. Оба были уволены председателем комитета промышленности и торговли Романом Бековым. Самороковский и лично, и совместно с Мевлидовым получали взятки от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток варьировался от 20 до 100 тысяч рублей и в итоге составил 160 тыс. рублей.

Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД России по г.Волгограду и УФСБ России по области. Предварительное расследование проводилось СУ СК России по региону. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал. Санкция наиболее тяжкого из совершенных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении подельника обвиняемого - Имама Мевлидова - уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку он находится в розыске.

Повторяем сюжет от 24.01.2017 года.