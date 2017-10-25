В Волгоградской области задержаны школьники, подозреваемые в угоне автомобиля

По подозрению в совершении угона автомобиля, оставленного без присмотра в городе Котово, задержаны двое 15-летних и один 13-летний школьник, состоящий с 2015 года на учете за совершение кражи. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в ходе оперативно-поисковых мероприятий угнанный автомобиль в технически неисправном состоянии был обнаружен на территории одного из дворов жилого дома. В «Москвиче» было разбито стекло водительской двери, поврежден замок зажигания. Подростки проникли в машину, не оборудованную сигнализацией, и завели мотор при помощи ножа. Однако, поскольку в машине почти не было бензина, осуществить до конца задуманное им не удалось. Автомобиль возвращен владельцу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



