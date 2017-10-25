Депутаты-единороссы рекомендовали бывшего военного на должность вице-мэра Волгограда

Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта.

Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет».

Справка. Сергей Разумный – майор запаса, служил ранее в военной части на острове Зеленый в Волжском. Также он трудился на автобусном предприятии «Волжанин», где начинал работу в должности мастера. Потом Сергей Разумный работал в государственном предприятии «Мострансавто», которое занималось организацией пассажирских перевозок в столичном регионе.

Напомним, ранее из администрации Волгограда был уволен бывший председатель комитета транспорта, связи и промышленности Дмитрий Веркин, при котором в городе внедрялась новая транспортная схема, в том числе организация новых автобусных маршрутов. К работе муниципального чиновника возникли претензии, и, по всей видимости, Сергей Разумный возьмет на себя заботы по дальнейшей адаптации транспортной схемы к потребностям волгоградцев.