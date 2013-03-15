В Волгоградской области законность избрания главы поселения поставили под сомнение

В двусмысленной ситуации оказалась бывшая глава Качалинского сельского поселения Иловлинского муниципального района и она же бывшая глава администрации Качалинского сельского поселения Надежда Петрова. Как рассказала она ИА «Высота 102», с сентября 2017 года ее полномочия были прекращены. Однако громом среди ясного неба для нее стало известие о том, что избранный глава Качалинского сельского поселения Алексей Коржов, являющийся одновременно и главой администрации Качалинского сельского поселения, подписывает платежные документы ее электронной цифровой подписью.

За разъяснением ситуации она обратилась в отделение по Иловлинскому району управления Федерального казначейства по Волгоградской области. В ходе телефонного разговора руководство ведомства полностью подтвердило факт использования Коржовым электронной цифровой подписи, оформленной на ее имя, причем после прекращения полномочий главы поселения.

В своих обращениях на имя прокурора Иловлинского района Андрея Солохина, начальника отдела МВД России по Иловлинскому району Волгоградской области полиции Bладислава Малюкова (копии находятся в распоряжении ИА «Высота 102») она заявила, что использование новым главой Коржовым ее электронной цифровой подписи для подписания платежных документов для осуществления различных финансовых операций является незаконным.

«Принимая во внимания все вышеприведенные обстоятельства, прошу привлечь к установленной действующим законодательством ответственности Коржова А.С., неправомерно использующего мою электронную цифровую подпись», - говорится в заявлениях.

По словам Петровой, до настоящего времени в едином государственном реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы России содержатся сведения о том, что она является руководителем администрации Качалинского сельского поселения, и, соответственно, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени этого юридического лица.

Жители Иловлинского района также усомнились в правомочности избрания господина Коржова на этот пост. Как заявил редакции Николай Казьмин, он направил ряд обращений в правоохранительные органы и Иловлинскую райдуму с просьбой разобраться в ситуации. «Согласно данным, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы России, Коржов с 15.03.2013 года до 22.02.2017 года являлся учредителем и одновременно директором общества с ограниченной ответственностью «Гамма Плюс». Деятельность ООО «Гамма Плюс» была прекращена в связи с исключением данного юридического лица из ЕГРЮЛ», - рассказывает Николай Казьмин. – И это, судя по всему, не случайно. Налоговые органы отказывают в регистрации в ЕГРЮЛ в качестве руководителя лицу, которое ранее являлось учредителем ООО и было исключено из реестра или как недействующее, или имело задолженность перед бюджетом, или задолженность была признана безнадежной к списанию».

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, несколько исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО «Гамма Плюс», были прекращены именно таким образом. «Но главное, – утверждает Казьмин, - в отношении избранного главой Качалинского сельского поселения Коржова, являющегося в соответствии с Уставом Качалинского сельского поселения одновременно и главой администрации Качалинского сельского поселения, действует предусмотренное Федеральным законом ограничение быть руководителем любого юридического лица в течение трех лет при наличии указанных в данном Законе обстоятельств».

По словам Надежды Петровой, она оказалась в ситуации, которая и во сне не приснится. А Николай Казьмин просит правоохранительные органы принять все меры, чтобы не допустить возможные нарушения прав и законных интересов населения Качалинского сельского поселения. Необходимо «проверить законность занимаемой в настоящее время Коржовым должности главы администрации Качалинского сельского поселения, законность исполнения им полномочий главы администрации поселения, в том числе правомерность подписания им финансовых, платежных и иных документов, связанных с деятельностью администрации Качалинского сельского поселения», - говорит он в своих заявлениях руководству МВД и прокуратуру.

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