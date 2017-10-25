В Волгоградской области больной мужчина потерялся по пути с рыбалки

В Иловлинском районе полицейские нашли потерявшегося пожилого мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром на рыбалку ушел 66-летний житель, страдающий склерозом. Попытка женщины самостоятельно отыскать мужчину не удалась.

В оперативном порядке в отделе МВД России по Иловлинскому району была сформирована поисковая группа, которая занималась поисками пропавшего пенсионера в районе реки Дон и прилегающем лесном массиве.

Мужчина был обнаружен вечером 24 октября на берегу Дона в полутора километрах от окраины поселения, где проживал. Пожилой человек пояснил, что с утра отправился на рыбалку и до вечера находился на речке, но, собравшись домой, неожиданно понял, что не помнит, в какую сторону двигаться и пошел наугад, Всю ночь и следующие полдня он бродил по лесу и только к вечеру вновь вышел к реке, где его и отыскали участники поисковой операции. Как признался пенсионер, ранее у него бывали случаи потери ориентиров. Состояние здоровья найденного мужчины опасений не вызвало. Сотрудники полиции доставили его домой.



