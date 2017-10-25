Минтранс РФ дал месяц на устранение недоступности автобусов для инвалидов на родине Маресьева в Волгоградской области





Жительница Камышина Светлана Ивченко сегодня приняла участие в видеоселекторном совещании, которое проводило министерство транспорта РФ с регионами по вопросу обеспечения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун инвалида детства первой группы, городским и областным чиновникам пришлось держать ответ перед федеральным ведомством по поводу неудовлетворительной работы транспорта для маломобильных групп населения. В частности, три автобуса для людей с инвалидностью, как рассказала Светлана Ивченко, оборудованные подъемником, доставляют трудности для тех, кто опирается при ходьбе на палочки или костыли, из-за слишком большого расстояния между ступенями и дорожной поверхностью. Кроме того, камышане с инвалидностью не имеют информации об интервалах движения специальных автобусов, из-за чего пассажирам с ограниченными возможностями приходится порой проводить на остановках по часу и более. На вопрос руководителю городского автотранспортного предприятия, почему на остановках нет расписания движения автобусов для маломобильных пассажиров, Светлана Ивченко услышала предложение… звонить лично ему и справляться, когда ждать автобуса. «Но разве это выход из положения? А как узнают, когда придет автобус, другие пассажиры?» - недоумевает женщина. Проблемы связаны и с частной поломкой таких автобусов, а также с тем, что после шести вечера спецтранспорт практически прекращает курсировать по маршрутам, лишая возможности инвалидов выехать куда-то на досуговые мероприятия. Пассажиров с ограниченными возможностями не устраивает и то обстоятельство, что у водителя нет порой времени на помощь в подъеме инвалидов в салон автобуса. На устранение недостатков в работе транспорта для инвалидов в Камышине федеральные чиновники дали местным властям срок до конца ноября. По словам Светланы Ивченко, в видеоселекторе принимали участие и представители маломобильных групп населения и из других регионов, которые поделились похожими проблемами. А вот Челябинская область, как рассказала жительница Камышина, прозвучала в качестве положительного примера. К слову, Светлана Ивченко призналась, что не знала о существовании так называемой «дорожной карты», которая принята в регионах России, для обеспечения доступности среды для маломобильных групп населения. «Увы, на бумаге все прекрасно, но вот в жизни – все далеко не так безоблачно», - сказала она.

Напомним, Светлана Ивченко и другие камышане с ограниченными возможностями летом этого года прислали в редакцию ИА «Высота 102» фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, какие трудности приходится преодолевать этой категории населения при попытке воспользоваться общественным транспортом на родине легендарного Алексея Маресьева. Этой информацией заинтересовались в министерстве транспорта России и связались с авторами обращения в редакцию информагентства. Одного из авторов письма, Светлану Ивченко было решено пригласить на селекторное совещание с точкой включения в здании ГУ МЧС по Волгоградской области.



