







Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась сегодня в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, которая подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены редкие документы, фотографии, царицынские газеты революционного времени. Сотрудники музея подчеркивают, что цель выставки - рассказать о причинах революции, последствиях смены власти и формы государственного устройства, о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне.













Для посетителей выставки подготовлена увлекательная экскурсия с рассказом о том, что и как происходило в Царицыне 100 лет назад. В экспозиции представлены нормативные, делопроизводственные документы, редкие фотографии, периодическая печать, воспоминания участников революционных событий из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» и Центра документации новейшей истории и Государственного архива Волгоградской области. Работа выставки «Год великих потрясений» продлится до 20 декабря.













