Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению





По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России», Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и вошла в пятерку лучших регионов России. Как сообщила ИА «Высота 102» вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Экология России» Ирина Соловьева, в экологических акциях приняли участие свыше 83 тысяч школьников из 701 образовательного учреждения Волгоградской области – это 96% школ. Было проведено 2669 экологических уроков, ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были награждены путевками в детские лагеря «Артек» и «Орленок», еще двое награждены наручными часами с символикой фракции «Единая Россия» Государственной Думы. Впервые в Волгограде был организован городской экологический велопатруль, благодаря которому удалось выявить 78 несанкционированных свалок; на центральной площади областного центра прошел экологический флешмоб «Сделаем наш город чище!»; состоялся первый экологический фестиваль; регулярно проводились субботники, уборка прибрежных зон, расчистка родников и многое другое.

Парламентарий отметила, что за последние три года экология стала приоритетным направлением в Волгоградской области. По поручению губернатора Андрея Бочарова в регионе разработан план первоочередных экологических мероприятий, рассчитанный на два года. Он включает реализацию свыше тысячи мероприятий в сфере обращения с отходами, охраны воды, леса, сохранения биоразнообразия, экологического просвещения, благоустройства территорий и других. На их выполнение предусмотрено порядка 24 млрд рублей. «С завершением Года экологии природоохранная деятельность в регионе не заканчивается, - подчеркнула Ирина Соловьева. - Это только старт большой и нужной работы».



