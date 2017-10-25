|Экономика
|25.10.2017 12:23
Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета»
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы обсудят вопрос о привлечении серьезных инвестиций в сферу наружного освещения миллионного города. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о возможной передаче в концессию объектов муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» рассмотрит комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству.
По сведениям информагентства, передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. В настоящее время процент освещенности города составляет менее 80%. При этом существующие сети, которые не модернизировались с начала 90-х прошлого века и вплоть до 2014 года, изношены на 65-70%. Бюджет города осилить единовременное выделение столь внушительной суммы из бюджета не сможет.
По данным ИА «Высота 102», возможностью создания концессии в сфере электросетевого хозяйства уже заинтересовались ряд крупных компаний, в частности, ООО «Светосервис-Волгоград», которое обратилось в мэрию с инициативой о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет.
Муниципально-частное партнерство предусматривает модернизацию десятков километров существующих сетей и установку на улицах города 10 тысяч дополнительных светоточек. В рамках инвестиционного соглашения большая часть этих работ будет проведена за четыре года. В результате уровень освещенности городских улиц вырастет до 95%. До сих пор в Волгограде, особенно в отдаленных поселках, на некоторых территориях нет линий электроосвещения, в результате жители вынуждены ходить в кромешной тьме по улицам. Создание муниципально-частного партнерства позволит решить эту проблему, а также сократить расходы на содержание сетей и перенаправить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие города.
В случае передачи имущества «Волгоградгорсвета» предприятие продолжит свою работу - специалисты займутся модернизацией и обслуживанием светофорных объектов, а также содержанием выявляемых бесхозных сетей до момента передачи их на обслуживание. Кроме того, МКП по-прежнему может выступать в качестве подрядчика при исполнении заказов сторонних организаций для получения прибыли.
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|Общество
|25.10.2017 15:20
Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в гордуме депутаты согласовали кандидатуру Сергея Разумного на пост заместителя главы администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в городском представительном органе. Сергей Разумный станет четвертым заместителем главы администрации Волгограда. В настоящее время в мэрии один первый замглавы и два заместителя. Сергею Разумному планируется доверить кураторство по ряду направлений деятельности администрации, в частности, по вопросам транспорта. Кроме того, думские единороссы одобрили проект новой схемы избирательных округов городской думы, а также идею о передаче в концессию имущества МКП «Волгоградгорсвет». Справка. Сергей Разумный – майор запаса, служил...
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|Расследования
|25.10.2017 14:54
Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника в стенах образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области, ученик скончался в туалете школы. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Установлено, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения. Между тем, по некоторой информации, ученик школы №85 игрался с ножиком-«бабочкой» и, подбрасывая его вверх, пытался поймать его грудью. Однако лезвие оружия пробило грудную клетку.
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|Расследования
|25.10.2017 14:48
Занятия в волгоградской школе №85 Дзержинского района, где сегодня было обнаружено тело 9-классника, прекращены. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время к образовательному учреждению приходят и приезжают родители учеников и забирают детей из школы. Территория оцеплена полицейскими, ученики и их родители отказываются отвечать на вопросы о том, что случилось в образовательном учреждении. В эти минуты в школу прибыла председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что в школе №85 было обнаружено тело 9-классника с ножевым ранением. Подробности трагедии выясняются.
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|Происшествия
|25.10.2017 14:09 (Обновлено: 25.10.2017 15:00)
|Расследования
|25.10.2017 13:11
Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Волгоградской области 36-летняя жительница Котельниковского района Ольга Пашечкина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 2-летнего и 6-летнего сыновей и в жестоком обращении с детьми. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, женщина не принимала мер по оказанию сыновьям необходимой медицинской помощи, не обеспечивала их полноценным питанием, в течение длительного времени оставляла их без присмотра, не соблюдала гигиенические требования по месту проживания детей. Кроме того, она неоднократно избивала своего старшего сына. При этом в 2016 году подсудимая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении того же...
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|Происшествия
|25.10.2017 12:50 (Обновлено: 25.10.2017 12:51)
В Иловлинском районе полицейские нашли потерявшегося пожилого мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром на рыбалку ушел 66-летний житель, страдающий склерозом. Попытка женщины самостоятельно отыскать мужчину не удалась. В оперативном порядке в отделе МВД России по Иловлинскому району была сформирована поисковая группа, которая занималась поисками пропавшего пенсионера в районе реки Дон и прилегающем лесном массиве. Мужчина был обнаружен вечером 24 октября на берегу Дона в полутора километрах от окраины поселения, где проживал. Пожилой человек пояснил, что с утра отправился на рыбалку и до вечера находился на речке, но, собравшись домой, неожиданно понял, что...
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|Общество
|25.10.2017 12:35
Минтранс РФ дал месяц на устранение недоступности автобусов для инвалидов на родине Маресьева в Волгоградской области
Жительница Камышина Светлана Ивченко сегодня приняла участие в видеоселекторном совещании, которое проводило министерство транспорта РФ с регионами по вопросу обеспечения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. Как рассказала ИА «Высота 102» опекун инвалида детства первой группы, городским и областным чиновникам пришлось держать ответ перед федеральным ведомством по поводу неудовлетворительной работы транспорта для маломобильных групп населения. В частности, три автобуса для людей с инвалидностью, как рассказала Светлана Ивченко, оборудованные подъемником, доставляют трудности для тех, кто опирается при ходьбе на палочки или костыли, из-за слишком большого расстояния между ступенями и дорожной поверхностью. Кроме того, камышане с инвалидностью не...
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|Культура
|25.10.2017 12:10 (Обновлено: 25.10.2017 13:39)
Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции, открылась сегодня в Мемориально-историческом музее на улице Гоголя в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции, которая подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлены редкие документы, фотографии, царицынские газеты революционного времени. Сотрудники музея подчеркивают, что цель выставки - рассказать о причинах революции, последствиях смены власти и формы государственного устройства, о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне. Для посетителей выставки подготовлена увлекательная экскурсия с рассказом о том, что и как происходило в Царицыне 100 лет назад. В экспозиции представлены нормативные,...
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|Экология
|25.10.2017 12:08
Волгоградская область – на первом месте в ЮФО и в пятерке лучших регионов России по экологическому просвещению
По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России», Волгоградская область заняла первое место в ЮФО и вошла в пятерку лучших регионов России. Как сообщила ИА «Высота 102» вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета, региональный координатор федерального партийного проекта «Экология России» Ирина Соловьева, в экологических акциях приняли участие свыше 83 тысяч школьников из 701 образовательного учреждения Волгоградской области – это 96% школ. Было проведено 2669 экологических уроков, ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были...
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|Здравоохранение
|25.10.2017 11:12
В Волгограде до конца года на территории больницы скорой медицинской помощи №7 будет полностью обновлен родильный дом: в трехэтажном здании уже проведен капитальный ремонт крыши, подвала, заменены окна, продолжается замена коммуникаций, обновление фасада и внутренние отделочные работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, такой масштабный ремонт не проводился в роддоме с 1970 года. Каждая палата будет оборудована отдельным санузлом, планируется капитально отремонтировать систему вентиляции и кондиционирования. После реконструкции родильный стационар на 80 мест укомплектуют современным оборудованием. За три года также полностью обновлен детский корпус больницы. Отремонтированы отоларингологическое, нейрохирургическое отделения, в настоящее время устанавливается лифт, оборудуются помещения по программе «Доступная...
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|Политика
|25.10.2017 10:24
Только что избирком Волгоградской области на очередном заседании единогласно принял решение направить пакет документов о референдуме в областную думу. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссия дала дальнейший ход подготовке к дню его проведения. Перед этим материалы, поступившие от инициативной группы, прошли правовую экспертизу - нарушений законодательства выявлено не было. Инициативную группу на заседании избиркома региона представляла председатель комитета Волгоградской облдумы по охране здоровья Наталья Семенова. Напомним, 19 октября в ходе встречи с членами общественной палаты Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров одобрил инициативу о вынесении на референдум вопроса о переводе стрелок часов. В поддержку этой идеи организаторам мероприятия нужно...
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|Общество
|25.10.2017 10:06
Прокуратурой пресечена незаконная продажа через интернет-магазины редких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, на сайтах предлагалось приобрести зубра и северного оленя. Однако за незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, статьей 258.1 УК РФ установлена уголовная ответственность. В связи с этим прокурор Волгограда обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на интернет-страницах информации. Решением Центрального районного суда Волгограда требования прокурора удовлетворены, информация о продаже зубра и северного оленя признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда является основанием для блокирования доступа...
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|Происшествия
|25.10.2017 09:39
Сегодня ночью в рабочем поселке Елань в своем гараже сгорел 45-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Героев Сталинграда в гараже с обгоревшим автомобилем «Ока» было найдено тело владельца машины. Предположительно, пожар вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при обращении с легко воспламеняющимися жидкостями. Накануне в Волгограде в пожаре в собственной квартире в одном из домов по ул. Дегтярева в пожаре погиб престарелый хозяин жилища – 82-летний пенсионер.
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|Расследования
|25.10.2017 09:00
Следователи отдела МВД России по Суровикинскому району окончили расследование уголовного дела по факту кражи аккумуляторных батарей из комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, 2 августа 2017 года двое жителей Волжского - 22 и 24 лет - проезжая в автомашине «ВАЗ-21083» по автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе, на 112 км заметили камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Обвиняемые при помощи железной монтировки взломали врезной замок ящика автономного питания, где находились пять аккумуляторных батарей, четыре из которых подозреваемые похитили. Однако похитители не учли тот факт, что их противоправные действия видеокамерой были...
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|Общество
|25.10.2017 08:45 (Обновлено: 25.10.2017 13:07)
Скульптурная композиция, посвященная строителям Волгограда, появится в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, соответствующий конкурс объявлен мэрией и Союзом строителей Волгоградской области. Место размещения скульптуры - Сурский сквер в Центральном районе Волгограда. Цель конкурса, как говорится в положении, "патриотическое воспитание граждан, укрепление исторической памяти населения Волгограда о героических страницах его истории и улучшение облика города путем создания монументальных и скульптурных композиций". Конкурсные проекты будут приниматься до 15 декабря, победителя назовут 19 декабря. Оценят работы по таким критериям, как «способность композиции обогатить пространство городской среды, создать возможность формирования зоны отдыха населения, обладающей высококачественным благоустройством, с организацией...
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Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета» 54
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Экономика
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