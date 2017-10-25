Депутатам гордумы предлагают дать «зеленый свет» концессии «Волгоградсвета»





Сегодня депутаты Волгоградской гордумы обсудят вопрос о привлечении серьезных инвестиций в сферу наружного освещения миллионного города. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о возможной передаче в концессию объектов муниципального казенного предприятия «Волгоградгорсвет» рассмотрит комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству.

По сведениям информагентства, передача имущества муниципального предприятия в долгосрочную аренду позволит в короткий срок вложить в объекты электроснабжения 1 млрд рублей инвестиций и значительно улучшить ситуацию в данном сфере. В настоящее время процент освещенности города составляет менее 80%. При этом существующие сети, которые не модернизировались с начала 90-х прошлого века и вплоть до 2014 года, изношены на 65-70%. Бюджет города осилить единовременное выделение столь внушительной суммы из бюджета не сможет.

По данным ИА «Высота 102», возможностью создания концессии в сфере электросетевого хозяйства уже заинтересовались ряд крупных компаний, в частности, ООО «Светосервис-Волгоград», которое обратилось в мэрию с инициативой о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет.

Муниципально-частное партнерство предусматривает модернизацию десятков километров существующих сетей и установку на улицах города 10 тысяч дополнительных светоточек. В рамках инвестиционного соглашения большая часть этих работ будет проведена за четыре года. В результате уровень освещенности городских улиц вырастет до 95%. До сих пор в Волгограде, особенно в отдаленных поселках, на некоторых территориях нет линий электроосвещения, в результате жители вынуждены ходить в кромешной тьме по улицам. Создание муниципально-частного партнерства позволит решить эту проблему, а также сократить расходы на содержание сетей и перенаправить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие города.

В случае передачи имущества «Волгоградгорсвета» предприятие продолжит свою работу - специалисты займутся модернизацией и обслуживанием светофорных объектов, а также содержанием выявляемых бесхозных сетей до момента передачи их на обслуживание. Кроме того, МКП по-прежнему может выступать в качестве подрядчика при исполнении заказов сторонних организаций для получения прибыли.