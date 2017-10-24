Волгоградские прокуроры спасли северного оленя

Прокуратурой пресечена незаконная продажа через интернет-магазины редких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, на сайтах предлагалось приобрести зубра и северного оленя.

Однако за незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, статьей 258.1 УК РФ установлена уголовная ответственность. В связи с этим прокурор Волгограда обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на интернет-страницах информации.

Решением Центрального районного суда Волгограда требования прокурора удовлетворены, информация о продаже зубра и северного оленя признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора.



