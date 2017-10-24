Двое похитителей «начинки» комплекса видеофиксации пошли под суд в Волгоградской области

Следователи отдела МВД России по Суровикинскому району окончили расследование уголовного дела по факту кражи аккумуляторных батарей из комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, 2 августа 2017 года двое жителей Волжского - 22 и 24 лет - проезжая в автомашине «ВАЗ-21083» по автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе, на 112 км заметили камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Обвиняемые при помощи железной монтировки взломали врезной замок ящика автономного питания, где находились пять аккумуляторных батарей, четыре из которых подозреваемые похитили. Однако похитители не учли тот факт, что их противоправные действия видеокамерой были зафиксированы. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщиками уголовного розыска подозреваемые были задержаны по месту жительства – в Волжском. Вину свою в содеянном они признали и пояснили, что аккумуляторные батареи планировали использовать в автомобиле в качестве источника питания музыкальной системы. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде Суровикинского района Волгоградской области. Похитителям грозит до 5 лет лишения свободы.



