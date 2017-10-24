Сурский сквер Волгограда отдают для памятника строителям

Скульптурная композиция, посвященная строителям Волгограда, появится в городе-герое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, соответствующий конкурс объявлен мэрией и Союзом строителей Волгоградской области. Место размещения скульптуры - Сурский сквер в Центральном районе Волгограда. Цель конкурса, как говорится в положении, "патриотическое воспитание граждан, укрепление исторической памяти населения Волгограда о героических страницах его истории и улучшение облика города путем создания монументальных и скульптурных композиций". Конкурсные проекты будут приниматься до 15 декабря, победителя назовут 19 декабря. Оценят работы по таким критериям, как «способность композиции обогатить пространство городской среды, создать возможность формирования зоны отдыха населения, обладающей высококачественным благоустройством, с организацией удобных подходов и парковок» и т.д. С победителем конкурса планируется заключить контракт на изготовление скульптуры. В жюри конкурса вошли ряд чиновников, архитекторов и строителей, возглавил его заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко.

Напомним, за Сурский сквер в свое время бились различные коммерческие структуры, которые хотели построить здесь, в частности, бизнес-центр. Судебные тяжбы с администрацией города продолжались годы, неизвестные сожгли кафе, которое здесь располагалось. Против строительства в Сурском сквере выступали и волгоградцы, которые требовали сохранить зону отдыха на этой территории.



