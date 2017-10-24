В Волгограде задержали судебного пристава за крупную взятку

Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного подразделения УФССП России по Волгоградской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

По данным следствия, у подозреваемой в производстве находились исполнительные документы о взыскании с двух индивидуальных предпринимателей в пользу кредитного учреждения солидарной задолженности в сумме свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. В октябре 2017 года пристав вызвала одного из должников и предложила свои услуги – за 65 тысяч рублей она пообещала не взыскивать и аннулировать исполнительский сбор в размере чуть более 132 тысяч рублей. Преступная деятельность пристава была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения УМВД России по городу Волгограду. Свою вину в содеянном подозреваемая уже полностью признала.