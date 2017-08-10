Жильцы "голого" дома в Волгограде требуют "одеть" фасад к зиме

До сих пор не оправдались надежды жителей «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда на то, что фасад их жилища, наконец, оденут. Сегодня один из жильцов дома посетил региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области, «как последнюю инстанцию, куда люди приходят с надеждой на помощь». Во всяком случае, именно так говорится на официальном сайте партии власти, члены которой, по их собственным заявлениям, отвечают за все, что происходит в городе и регионе. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» Владимир Тихонин, он ушел отсюда ни с чем. Представитель общественной приемной Николай Самарин только развел руками: «А что мы можем сделать?». И посоветовал записаться на прием к руководителю общественной приемной Владлену Колесникову.

«Я, действительно, разочарован, тем более, что с экранов телевизоров нам постоянно рассказывают о том, что все обращения, которые поступают в приемную Дмитрия Медведева, регистрируются и тщательно прорабатываются сотрудниками приемной. Ими дается профессиональная правовая оценка, определяются механизмы решения поставленных задач, дается квалифицированная консультация или оказывается помощь в решении той или иной проблемы. Но никакой квалифицированной консультации и тем более конкретной помощи я не получил. Так что жителей, делегировавших меня в «Единую Россию», обрадовать нечем».

Напомним, редакция не раз рассказывала о ситуации, в которой оказались жильцы новостройки, которая «прославилась» массой недоделок. В частности, фасадной плиткой, которая практически со дня сдачи дома в эксплуатацию в конце декабря 2013 года стала сыпаться на асфальт и калечить припаркованные автомобили и жителей. Руководитель ООО «УК Энергопром» госпожа Колесникова приказала всю плитку с дома снять, и теперь новостройка накануне зимы осталась без защитного фасада.

Разрешение на введение в эксплуатацию дома было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. Та же самая ситуация и с застройщиком - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Алексеем Щербиным. Он до сих пор не только уклоняется от встреч с жителями, но и игнорирует решение арбитражного суда Волгоградской области, который в январе 2016 года обязал компанию в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома.

«В августе нынешнего года он прислал своих представителей на встречу с жильцами, чтобы определить, какой плиткой закрывать дом, - рассказывают жильцы. – Мы заявили: все равно уже какой, лишь бы не сыпалась на головы людей и закрыла дом от снега и дождя. Кроме того, судебные приставы в одном из последних ответов сообщили, что между ООО «Энергопром» и ООО «Наш дом» подписан договор подряда, срок выполнения работ – с 10.08.2017 по 30.12.2017». Однако со стороны и застройщика, и нового подрядчика – ни одного движения».

Что касается прокуратуры, инспекции госжилнадзора, то до сих пор, по словам жильцов, эти ведомства «играют с ними в бюрократический футбол». Областная прокуратура передает обращения людей в городскую, городская – в Дзержинскую. Только облстройнадзор в лице руководителя инспекции Александра Сторожука вынужден был признать, что «итоговая проверка объекта проведена формально».

Но от этого признания людям, как говорится, ни жарко, ни холодно. Для них только один факт неоспорим: отсутствие фасадной плитки неминуемо приведет к промерзанию стен в построенном Алексеем Щербиным доме, который станет непригоден для проживания сотен семей.

Напомним, редакция рассказывала о ситуации в публикациях «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», «В Волгограде плита с фасада новой многоэтажки рухнула на автомобиль из Надыма», «Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов», «В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку «оголили» перед дождями», "Жители «голой» многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика», «Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников».

Повторяем сюжет от 11. 08. 2017 г.