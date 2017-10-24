В Волжском задержали водителя за ночное ДТП со смертельным исходом

Следователями Управления МВД России по г. Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Волжского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону. Сегодня под утро подозреваемый, управляя автомашиной «Хендэ Сонта», в Волжском у дома №19 по пл. Труда не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Мерседес». В результате ДТП 22-летний пассажир, находившийся в автомашине «Мерседес», скончался от полученных травм в медучреждении. Молодая женщина – пассажирка автомашины «Мерседес», личность которой в настоящее время не установлена, в тяжелом состоянии находится в больнице.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель автомашины «Хендэ» отказался. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УК РФ. Следователи будут ходатайствовать перед судом об его аресте.



