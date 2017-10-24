«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты о хороших дорогах сбылись еще не у всех

Смотрите сегодня в программе: треть участников соцопроса о состоянии волгоградских дорог назвала сегодняшнее положение дел в дорожной сфере удовлетворительным и хорошим.

Деревья, парковка и площадка фонда «Обнаженные сердца»: жители Советского района Волгограда обсуждают проект сквера на Университетском проспекте. Фальсификат под марками известных брендов: полицейские завершили расследование дела о сбыте в Волгограде крупных партий поддельного алкоголя. Вертолет в помощь строителям стадиона «Волгоград Арена»: авиация задействована в подъеме металлических балок для монтажа подсистемы кровли объекта к ЧМ – 2018.















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