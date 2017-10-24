Волжские активисты – в финале Всероссийского конкурса









Школа социальной активности города Волжский Волгоградской области стала финалистом ежегодного конкурса Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране!» в номинации «Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской городской думы, волжане смогли опередить более 30 тысяч участников!

Эта новость совпала с открытием двухдневного слёта ШСА, в котором приняли участие первые лица города, депутаты областной и городской дум. Впервые к Школе социальной активности присоединились национальные общественные объединения города.

Для участников семинара специалисты провели тренинги и мастер-классы, интерактивные площадки, состоялись концерт и спортивные состязания.

Отметим, что первая в регионе Школа социальной активности появилась в Урюпинске в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение». Инициативу подхватили волжане более трёх лет назад. Сегодня эта общественная организация объединяет в своих рядах сотни горожан.