|Общество
|25.10.2017 03:10
Волжские активисты – в финале Всероссийского конкурса
Школа социальной активности города Волжский Волгоградской области стала финалистом ежегодного конкурса Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране!» в номинации «Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской городской думы, волжане смогли опередить более 30 тысяч участников!
Эта новость совпала с открытием двухдневного слёта ШСА, в котором приняли участие первые лица города, депутаты областной и городской дум. Впервые к Школе социальной активности присоединились национальные общественные объединения города.
Для участников семинара специалисты провели тренинги и мастер-классы, интерактивные площадки, состоялись концерт и спортивные состязания.
Отметим, что первая в регионе Школа социальной активности появилась в Урюпинске в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение». Инициативу подхватили волжане более трёх лет назад. Сегодня эта общественная организация объединяет в своих рядах сотни горожан.
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|Здравоохранение
|25.10.2017 03:03
В десяти муниципальных образованиях Волгоградской области уровень смертности от цереброваскулярных болезней за последние четыре года превышает среднеобластной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону, данные показатели в 1,2 раза и более превышены в Еланском, Котовском, Серафимовичском, Жирновском, Дубовском, Калачевском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском районах и в городе Урюпинск. При этом за период с 2012 по 2016 годы в среднем в регионе смертность от инсультов снизилась на 30%. К слову, 29 октября объявлен Всемирным днем борьбы с инсультом. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт является причиной смерти 6,7 млн. человек в год во всем мире, уступая...
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|Я так думаю
|24.10.2017 20:15
В студии программы «Я так думаю» - президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Заслуженный строитель ЮФО комментирует фейковую новость о «замороженном» строительстве жилых домов в микрорайоне «Санаторный»; рассказывает о ближайших планах компании по сдаче новостроек в эксплуатацию, приоткрывает завесу тайны о грядущих проектах, анализирует причины резкого падения продаж квартир и оценивает перспективы арендного жилья в «западном» стиле.
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|Расследования
|24.10.2017 20:11
Следователями Управления МВД России по г. Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Волжского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону. Сегодня под утро подозреваемый, управляя автомашиной «Хендэ Сонта», в Волжском у дома №19 по пл. Труда не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Мерседес». В результате ДТП 22-летний пассажир, находившийся в автомашине «Мерседес», скончался от полученных травм в медучреждении. Молодая женщина – пассажирка автомашины «Мерседес», личность...
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|Аналитика
|24.10.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: треть участников соцопроса о состоянии волгоградских дорог назвала сегодняшнее положение дел в дорожной сфере удовлетворительным и хорошим. Деревья, парковка и площадка фонда «Обнаженные сердца»: жители Советского района Волгограда обсуждают проект сквера на Университетском проспекте. Фальсификат под марками известных брендов: полицейские завершили расследование дела о сбыте в Волгограде крупных партий поддельного алкоголя. Вертолет в помощь строителям стадиона «Волгоград Арена»: авиация задействована в подъеме металлических балок для монтажа подсистемы кровли объекта к ЧМ – 2018. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|Общество
|24.10.2017 18:41
До сих пор не оправдались надежды жителей «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда на то, что фасад их жилища, наконец, оденут. Сегодня один из жильцов дома посетил региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области, «как последнюю инстанцию, куда люди приходят с надеждой на помощь». Во всяком случае, именно так говорится на официальном сайте партии власти, члены которой, по их собственным заявлениям, отвечают за все, что происходит в городе и регионе. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» Владимир Тихонин, он ушел отсюда ни с чем. Представитель...
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|Расследования
|24.10.2017 17:51
Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного подразделения УФССП России по Волгоградской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, у подозреваемой в производстве находились исполнительные документы о взыскании с двух индивидуальных предпринимателей в пользу кредитного учреждения солидарной задолженности в сумме свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. В октябре 2017 года пристав вызвала одного из должников и предложила свои услуги – за 65...
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|Общество
|24.10.2017 16:28
В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от волгоградцев на отсутствие тепла и горячей воды. И это при том, что компания «Концессии теплоснабжения» еще 20 октября отчиталась о подаче теплоснабжения в жилые дома в полном объеме. Однако не все оказалось так просто. Батареи во многих квартирах остаются холодными, люди обивают пороги УК и ТСЖ, однако ситуация не меняется. ...
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|Общество
|24.10.2017 15:34
В Волгограде будущий сквер на месте взорванного дома претендует на поддержку фонда Натальи Водяновой
Инициативная группа по строительству сквера на месте дома №60 по проспекту Университетскому направила заявку в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель группы, депутат Волгоградской городской думы по Советскому округу №17 Андрей Гимбатов, аналогичное обращение отправлено на имя основателя благотворительной организации Натальи Водяновой и от администрации Волгограда. Демонтаж многоэтажного дома уже завершен, на освобожденной территории по инициативе жителей губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обустроить сквер. Часть средств на мощение брусчаткой зеленого уголка, как пояснил Гимбатов, уже найдена. «Надеемся на сотрудничество с этим фондом, который уже обустроил в центре города великолепный детский игровой городок. Если наше...
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|Аналитика
|24.10.2017 14:39
Состояние автомобильных дорог в городе-герое назвали удовлетворительным и хорошим 30% опрошенных жителей Волгограда. При этом учитывалось состояние дорожного полотна, разметка, размещение светофоров и знаков. 74% оценили на хорошо и удовлетворительно работу общественного транспорта, еще 77% опрошенных положительно высказались о работе сотрудников ГИБДД в Волгограде. Таковы новые результаты социологических опросов, проведенных финансовым университетом при правительстве России, сообщает ИА «Высота 102». Исследование проводилось в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах. В лучшем состоянии находится дорожное хозяйство Грозного – 100 баллов, Тюмени – 94 балла,...
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|Экономика
|24.10.2017 14:37
Участки земли, арендуемые по результатам аукциона, нельзя будет предоставлять гражданам в собственность бесплатно. В этом суть законодательной инициативы, рассмотренной сегодня на заседании комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облдуму. Законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Волгоградской области № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» разработан комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области. И был внесен в регпарламент бывшим председателем данного ведомства Натальей Жуковой. Необходимость внесения данных поправок была связана с тем, что в регионе...
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|Экономика
|24.10.2017 14:07
В период 23-25 числа каждого месяца более 90 процентов телефонных звонков в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» поступают от абонентов, которые передают показания приборов учёта. В эти дни количество звонков на номер многоканального телефона может превышать 10 тысяч в день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Избавить себя от лишней траты времени на попытки дозвониться в контакт-центр абоненты могут, если перейдут на передачу данных счетчика через личный кабинет на сайте компании. После регистрации можно настроить ежемесячное получение квитанций и напоминаний о времени передачи показаний на адрес электронной почты. Кроме того, специалисты отмечают, что в показаниях, передающихся через личный кабинет, гораздо меньше ошибок....
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|Общество
|24.10.2017 13:43
Очередная «заботливая» организация, которая беспокоится за приборы учета в квартирах жителей, активизировалась в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В почтовые ящики горожан раскладывают извещения от имени загадочной «Единой городской службы по учету водоснабжения». Своей эмблемой служба избрала щит и меч а-ля ФСБ, извещение солидно пестрит штрих-кодами, исходящими номерами, печатями, штампами и выдержками из законов. До сведения плательщиков доводят информацию о необходимости обязательной метрологической поверки приборов учета воды и предлагают оформить по телефону заявку. Организация не забывает припугнуть адресата магической фразой: «во избежание начисления платы за потребление воды по нормативу, а также в целях соблюдения требований ФЗ…»....
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|Экономика
|24.10.2017 13:43 (Обновлено: 24.10.2017 21:36)
Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов и сортировочный комплекс планируется построить в следующем году на территории Михайловского района. Проект строительства, представленный группой компаний «Чистый город», был одобрен накануне на общественных слушаниях в Михайловке, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия. Проектная мощность комплекса — до 800 тыс. кубометров ТКО в год. Первым этапом станет возведение полигона для размещения отходов. Он будет обслуживать сразу несколько муниципальных районов Волгоградской области: Еланский, Кумылженский, Михайловский, Серафимовичский, Фроловский и Даниловский. Все проекты полигонов ГК «Чистый город» проходят государственную экологическую экспертизу, которая определяет безопасность объекта для окружающей среды. В основу полигона будет закладываться протифильтрационный экран из геомембраны,...
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|Экономика
|24.10.2017 13:05
Ростовский филиал Главгосэкспертизы России закончил проверку достоверности определения сметной стоимости проекта строительства железнодорожного пути от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. По ее итогам выдано положительное заключение, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. В рамках реализации проекта будут проложены железнодорожные пути длиной 1,2 км от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в том числе и на главной спортивной арене Волгограда, за полчаса смогут добраться в город из аэропорта. Движение электропоездов...
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|Происшествия
|24.10.2017 13:02
Опасную находку обнаружили сегодня при проведении земляных работ на шоссе Авиаторов, которое строят к ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, это авиабомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50. Сегодня отправлена заявка в Донской спасательный центр в Ростове-на-Дону на выделение пиротехнического расчета, который должен обезвредить боеприпас. В ведомстве уточнили, что это уже 11-ая по счету бомба, обнаруженная с начала года в волгоградской земле.
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Общество
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