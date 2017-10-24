Житель Волгоградской области отработает грех перед немощным отцом

Житель Жирновска, оставивший в опасности своего престарелого отца, приговорен к исправительным работам. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, осужденный проживал в одном из сел Жирновского района вместе со своим 89-летним отцом, страдающим тяжелым заболеванием суставов. В силу своего возраста и состояния здоровья пожилой мужчина нуждался в постоянном уходе. Устав от такой обузы, мужчина решил избавиться от немощного родственника. 10 июня 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он закрыл отца одного в доме и ушел на несколько дней. Лишенный пищи и воды потерпевший решился на отчаянный шаг – покончить жизнь самоубийством. Он взял кухонный нож и нанес им несколько порезов на предплечье левой руки.

Спасти пенсионера удалось неравнодушным односельчанам, которые вовремя забили тревогу. 14 июня 2017 года они вместе с участковым уполномоченным районного отдела полиции сломали входную дверь в дом и вызвали врачей скорой медицинской помощи. Пострадавший незамедлительно было госпитализирован. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Пожилой мужчина помещен в социальное учреждение специализированного типа.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка осужденного. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Жирновского района.



