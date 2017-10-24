К новому году в Волгограде появится новый роддом

В Волгограде до конца года на территории больницы скорой медицинской помощи №7 будет полностью обновлен родильный дом: в трехэтажном здании уже проведен капитальный ремонт крыши, подвала, заменены окна, продолжается замена коммуникаций, обновление фасада и внутренние отделочные работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, такой масштабный ремонт не проводился в роддоме с 1970 года. Каждая палата будет оборудована отдельным санузлом, планируется капитально отремонтировать систему вентиляции и кондиционирования. После реконструкции родильный стационар на 80 мест укомплектуют современным оборудованием.

За три года также полностью обновлен детский корпус больницы. Отремонтированы отоларингологическое, нейрохирургическое отделения, в настоящее время устанавливается лифт, оборудуются помещения по программе «Доступная среда». Выполнение работ проинспектировали председатель комитета здравоохранения Владимир Шкарин и председатель комитета регионального парламента по охране здоровья Наталья Семенова. По словам Владимира Шкарина, в настоящее время идут ремонтные работы в перинатальном центре №1, приобретено оборудование для перинатального центра №2. Методологическая работа в сфере неонатальной медицинской помощи позволила в течении последних лет значительно снизить уровень младенческой смертности.

Кроме того, в этом году продолжаются ремонтные работы в детских больницах: в детском стоматологическом отделении больницы №15, Ленинской и Чернышковской ЦРБ, областной детской клинической инфекционной больнице, детском противотуберкулезном санатории № 3, перинатальном центре №1, детской поликлинике №6 Волгограда и ряде других. На обновление детских медучреждений региона в этом году направлено более 146 миллионов рублей — в четыре раза больше, чем в 2016-м. Программа обновления учреждений родовспоможения, детских стационаров и поликлиник рассчитана на ближайшие десять лет.



