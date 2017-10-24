





Инициативная группа по строительству сквера на месте дома №60 по проспекту Университетскому направила заявку в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель группы, депутат Волгоградской городской думы по Советскому округу №17 Андрей Гимбатов, аналогичное обращение отправлено на имя основателя благотворительной организации Натальи Водяновой и от администрации Волгограда. Демонтаж многоэтажного дома уже завершен, на освобожденной территории по инициативе жителей губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обустроить сквер. Часть средств на мощение брусчаткой зеленого уголка, как пояснил Гимбатов, уже найдена. «Надеемся на сотрудничество с этим фондом, который уже обустроил в центре города великолепный детский игровой городок. Если наше предложение не заинтересует, то будем искать другие источники финансирования. Уверен, что общими усилиями мы обязательно реализуем этот проект», - отметил депутат.

Что будет на опустевшей территории через год? Каким видят этот участок власти и проживающие вблизи люди? Эскиз будущего сквера жителям района презентовали в администрации Советского района, куда на встречу с депутатом от округа пришли порядка 300 человек. Подробнее — в видеоматериале ИА «Высота 102».