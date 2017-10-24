Экс-глава комитета госимущества Волгоградской области оградила аукционы от афер

Участки земли, арендуемые по результатам аукциона, нельзя будет предоставлять гражданам в собственность бесплатно. В этом суть законодательной инициативы, рассмотренной сегодня на заседании комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облдуму.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Волгоградской области № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» разработан комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области. И был внесен в регпарламент бывшим председателем данного ведомства Натальей Жуковой. Необходимость внесения данных поправок была связана с тем, что в регионе участились случаи, когда граждане, имеющие право на получение земли в собственность бесплатно, участвовали в аукционах по аренде земельных участков. Они предлагали искусственно завышенную цену и, тем самым, становились победителями торгов, а затем, практически одновременно с заключением договора аренды, подавали заявления о предоставлении этого же земельного участка в собственность бесплатно. Действующее региональное законодательство такое не запрещает. В ряде случаев полученная указанным способом земля отчуждалась третьим лицам. В результате нарушались права других участников аукционов, а бюджеты теряли значительные суммы, недополученные от аренды государственной и муниципальной земли.

Предлагаемая законодательная инициатива призвана не допускать повторения подобных ситуаций. Вместе с тем, авторы законопроекта подчеркивают, что вносимые изменения не ограничивают возможность граждан получить земельный участок в собственность бесплатно в соответствии с Законом № 123-ОД, если такой участок предоставлен им в аренду без проведения торгов, в том числе для строительства жилого дома.

Профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе проект закона принять в двух чтениях.



