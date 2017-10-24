Треть волгоградцев довольна дорогами города-героя

Состояние автомобильных дорог в городе-герое назвали удовлетворительным и хорошим 30% опрошенных жителей Волгограда. При этом учитывалось состояние дорожного полотна, разметка, размещение светофоров и знаков. 74% оценили на хорошо и удовлетворительно работу общественного транспорта, еще 77% опрошенных положительно высказались о работе сотрудников ГИБДД в Волгограде. Таковы новые результаты социологических опросов, проведенных финансовым университетом при правительстве России, сообщает ИА «Высота 102».

Исследование проводилось в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах. В лучшем состоянии находится дорожное хозяйство Грозного – 100 баллов, Тюмени – 94 балла, Казани – 89 баллов. Состояние дорог Волгоградской области в целом эксперты оценили на 38 баллов. Оценка состояния дорожного хозяйства в городах России постоянно улучшается в последние годы, подчеркивается в документе. Если в 2011 году только 40% респондентов давали положительные оценки, то в прошлом дорогами были удовлетворены 56% населения. Напомним, в 2014 году, согласно исследованию данного университета, по состоянию дорожного хозяйства Волгоград занимал последнее место среди городов России с населением более 500 тысяч человек.