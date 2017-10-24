|Финграмотность
|24.10.2017 16:46(Обновлено: 24.10.2017 16:47)
Неделя сбережений начнётся в Волгоградской области 30 октября
Научно-практическая конференция по обмену опытом в сфере финансовой грамотности состоялась в Волгограде в преддверии масштабного события - IV Всероссийской недели сбережений 2017, которая пройдет в регионах России с 30 октября по 5 ноября.
Конференция собрала на своей площадке участников и партнеров проекта Минфина России. Название проекта говорит само за себя - «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Как пояснила корреспонденту ИА "Высота 102" руководитель Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области Ольга Андреева, в рамках Всероссийской недели в Волгоградской области уже начались мероприятия различных форм и направленности. А подготовлено их немало. Волгоградцы смогут познакомиться с основами личного финансового планирования и безопасности, принципами ответственного инвестирования, а также способами защиты своих интересов при пользовании банковскими услугами.
Как заверили организаторы Недели в Волгоградской области, всех участников программы ожидают много интересных мероприятий. По словам заместителя директора по научно-методической работе ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», студентов ждут экономические состязания со спортивными названиями. Есть интересные курсы и лекции и для взрослого населения.
Очень важным на конференции стал обмен опытом работы с регионами России. Что полезно, как считает студент Волгоградского госуниверситета Давид Григорьев, для ведущих активную работу, в том числе через общественные организации, волгоградцев.
Финансово грамотен — значит, защищен. Один из слоганов Недели и отражает её содержание. Напомним, официальное открытие всероссийской Недели сбережений 2017 состоится 30 октября в рамках телемоста, который соединит федеральный центр с регионами-участниками проекта.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»
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До сих пор не оправдались надежды жителей «голого» дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда на то, что фасад их жилища, наконец, оденут. Сегодня один из жильцов дома посетил региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Волгоградской области, «как последнюю инстанцию, куда люди приходят с надеждой на помощь». Во всяком случае, именно так говорится на официальном сайте партии власти, члены которой, по их собственным заявлениям, отвечают за все, что происходит в городе и регионе. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» Владимир Тихонин, он ушел отсюда ни с чем. Представитель...
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Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного подразделения УФССП России по Волгоградской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. По данным следствия, у подозреваемой в производстве находились исполнительные документы о взыскании с двух индивидуальных предпринимателей в пользу кредитного учреждения солидарной задолженности в сумме свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. В октябре 2017 года пристав вызвала одного из должников и предложила свои услуги – за 65...
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|24.10.2017 16:51
Следователями Управления МВД России по г. Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Волжского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону. Сегодня под утро подозреваемый, управляя автомашиной «Хендэ Сонта», в Волжском у дома №19 по пл. Труда не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Мерседес». В результате ДТП 22-летний пассажир, находившийся в автомашине «Мерседес», скончался от полученных травм в медучреждении. Молодая женщина – пассажирка автомашины «Мерседес», личность...
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|24.10.2017 16:28
В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от волгоградцев на отсутствие тепла и горячей воды. И это при том, что компания «Концессии теплоснабжения» еще 20 октября отчиталась о подаче теплоснабжения в жилые дома в полном объеме. Однако не все оказалось так просто. Батареи во многих квартирах остаются холодными, люди обивают пороги УК и ТСЖ, однако ситуация не меняется. ...
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Житель Жирновска, оставивший в опасности своего престарелого отца, приговорен к исправительным работам. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, осужденный проживал в одном из сел Жирновского района вместе со своим 89-летним отцом, страдающим тяжелым заболеванием суставов. В силу своего возраста и состояния здоровья пожилой мужчина нуждался в постоянном уходе. Устав от такой обузы, мужчина решил избавиться от немощного родственника. 10 июня 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он закрыл отца одного в доме и ушел на несколько дней. Лишенный пищи и воды потерпевший решился на отчаянный шаг – покончить жизнь самоубийством. Он взял кухонный нож...
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|24.10.2017 15:34
В Волгограде будущий сквер на месте взорванного дома претендует на поддержку фонда Натальи Водяновой
Инициативная группа по строительству сквера на месте дома №60 по проспекту Университетскому направила заявку в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель группы, депутат Волгоградской городской думы по Советскому округу №17 Андрей Гимбатов, аналогичное обращение отправлено на имя основателя благотворительной организации Натальи Водяновой и от администрации Волгограда. Демонтаж многоэтажного дома уже завершен, на освобожденной территории по инициативе жителей губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обустроить сквер. Часть средств на мощение брусчаткой зеленого уголка, как пояснил Гимбатов, уже найдена. «Надеемся на сотрудничество с этим фондом, который уже обустроил в центре города великолепный детский игровой городок. Если наше...
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|Аналитика
|24.10.2017 14:39
Состояние автомобильных дорог в городе-герое назвали удовлетворительным и хорошим 30% опрошенных жителей Волгограда. При этом учитывалось состояние дорожного полотна, разметка, размещение светофоров и знаков. 74% оценили на хорошо и удовлетворительно работу общественного транспорта, еще 77% опрошенных положительно высказались о работе сотрудников ГИБДД в Волгограде. Таковы новые результаты социологических опросов, проведенных финансовым университетом при правительстве России, сообщает ИА «Высота 102». Исследование проводилось в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах. В лучшем состоянии находится дорожное хозяйство Грозного – 100 баллов, Тюмени – 94 балла,...
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|Экономика
|24.10.2017 14:37
Участки земли, арендуемые по результатам аукциона, нельзя будет предоставлять гражданам в собственность бесплатно. В этом суть законодательной инициативы, рассмотренной сегодня на заседании комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облдуму. Законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Волгоградской области № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» разработан комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области. И был внесен в регпарламент бывшим председателем данного ведомства Натальей Жуковой. Необходимость внесения данных поправок была связана с тем, что в регионе...
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|Аналитика
|24.10.2017 14:22
Астраханская область вместе с Волгоградской вошли в топ-20 самых читающих регионов России по итогам первого этапа III Всероссийского конкурса «Самый читающий регион – 2017» среди 84 субъектов страны. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В списке лидеров также - Воронежская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, республики Крым и Татарстан. Победителя всероссийского конкурса в конце октября определит жюри, в состав которого вошли руководители ведущих издательств страны, лидеры библиотечного сообщества, известные общественные и культурные деятели. Церемония награждения и присвоение звания «Литературный флагман России» пройдёт 16 ноября в Санкт-Петербурге. ...
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|Экономика
|24.10.2017 14:07
В период 23-25 числа каждого месяца более 90 процентов телефонных звонков в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» поступают от абонентов, которые передают показания приборов учёта. В эти дни количество звонков на номер многоканального телефона может превышать 10 тысяч в день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Избавить себя от лишней траты времени на попытки дозвониться в контакт-центр абоненты могут, если перейдут на передачу данных счетчика через личный кабинет на сайте компании. После регистрации можно настроить ежемесячное получение квитанций и напоминаний о времени передачи показаний на адрес электронной почты. Кроме того, специалисты отмечают, что в показаниях, передающихся через личный кабинет, гораздо меньше ошибок....
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|Общество
|24.10.2017 13:43
Очередная «заботливая» организация, которая беспокоится за приборы учета в квартирах жителей, активизировалась в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В почтовые ящики горожан раскладывают извещения от имени загадочной «Единой городской службы по учету водоснабжения». Своей эмблемой служба избрала щит и меч а-ля ФСБ, извещение солидно пестрит штрих-кодами, исходящими номерами, печатями, штампами и выдержками из законов. До сведения плательщиков доводят информацию о необходимости обязательной метрологической поверки приборов учета воды и предлагают оформить по телефону заявку. Организация не забывает припугнуть адресата магической фразой: «во избежание начисления платы за потребление воды по нормативу, а также в целях соблюдения требований ФЗ…»....
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|Экономика
|24.10.2017 13:43
Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов и сортировочный комплекс планируется построить в следующем году на территории Михайловского района. Проект строительства, представленный группой компаний «Чистый город», был одобрен накануне на общественных слушаниях в Михайловке, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия. Проектная мощность комплекса — до 800 тыс. кубометров ТКО в год. Первым этапом станет возведение полигона для размещения отходов. Он будет обслуживать сразу несколько муниципальных районов Волгоградской области: Еланский, Кумылженский, Михайловский, Серафимовичский, Фроловский и Даниловский. Все проекты полигонов ГК «Чистый город» проходят государственную экологическую экспертизу, которая определяет безопасность объекта для окружающей среды. В основу полигона будет закладываться протифильтрационный экран из геомембраны,...
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|Экономика
|24.10.2017 13:05
Ростовский филиал Главгосэкспертизы России закончил проверку достоверности определения сметной стоимости проекта строительства железнодорожного пути от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. По ее итогам выдано положительное заключение, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. В рамках реализации проекта будут проложены железнодорожные пути длиной 1,2 км от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в том числе и на главной спортивной арене Волгограда, за полчаса смогут добраться в город из аэропорта. Движение электропоездов...
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|Происшествия
|24.10.2017 13:02
Опасную находку обнаружили сегодня при проведении земляных работ на шоссе Авиаторов, которое строят к ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, это авиабомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50. Сегодня отправлена заявка в Донской спасательный центр в Ростове-на-Дону на выделение пиротехнического расчета, который должен обезвредить боеприпас. В ведомстве уточнили, что это уже 11-ая по счету бомба, обнаруженная с начала года в волгоградской земле.
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|Расследования
|24.10.2017 11:56
Жители Волгоградской области в добровольном порядке за последние дни отдали интернет-мошенникам около полумиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, попытки что-то продать или купить во всемирной паутине опустошали банковские карты доверчивых граждан. Так, 37-летний житель Котовского района перечислил на счет мошенника 20 тысяч рублей под предлогом задатка за покупку домовладения. 39-летний житель Котельниковского перечислил на счет мошенника 305 тысяч рублей за покупку автомашины. Иномарку мужчина выбрал на сайте поддержанных автомобилей. Но после полной оплаты продавец на связь больше не вышел. Жителя Суровикинского района обманули под предлогом продажи в интернет-магазине морозильной камеры и...
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