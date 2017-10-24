Неделя сбережений начнётся в Волгоградской области 30 октября





Научно-практическая конференция по обмену опытом в сфере финансовой грамотности состоялась в Волгограде в преддверии масштабного события - IV Всероссийской недели сбережений 2017, которая пройдет в регионах России с 30 октября по 5 ноября.

Конференция собрала на своей площадке участников и партнеров проекта Минфина России. Название проекта говорит само за себя - «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Как пояснила корреспонденту ИА "Высота 102" руководитель Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области Ольга Андреева, в рамках Всероссийской недели в Волгоградской области уже начались мероприятия различных форм и направленности. А подготовлено их немало. Волгоградцы смогут познакомиться с основами личного финансового планирования и безопасности, принципами ответственного инвестирования, а также способами защиты своих интересов при пользовании банковскими услугами.

Как заверили организаторы Недели в Волгоградской области, всех участников программы ожидают много интересных мероприятий. По словам заместителя директора по научно-методической работе ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», студентов ждут экономические состязания со спортивными названиями. Есть интересные курсы и лекции и для взрослого населения.

Очень важным на конференции стал обмен опытом работы с регионами России. Что полезно, как считает студент Волгоградского госуниверситета Давид Григорьев, для ведущих активную работу, в том числе через общественные организации, волгоградцев.

Финансово грамотен — значит, защищен. Один из слоганов Недели и отражает её содержание. Напомним, официальное открытие всероссийской Недели сбережений 2017 состоится 30 октября в рамках телемоста, который соединит федеральный центр с регионами-участниками проекта.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»