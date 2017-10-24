Личный кабинет помогает быстрее передать показания приборов учета

В период 23-25 числа каждого месяца более 90 процентов телефонных звонков в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» поступают от абонентов, которые передают показания приборов учёта. В эти дни количество звонков на номер многоканального телефона может превышать 10 тысяч в день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Избавить себя от лишней траты времени на попытки дозвониться в контакт-центр абоненты могут, если перейдут на передачу данных счетчика через личный кабинет на сайте компании. После регистрации можно настроить ежемесячное получение квитанций и напоминаний о времени передачи показаний на адрес электронной почты.

Кроме того, специалисты отмечают, что в показаниях, передающихся через личный кабинет, гораздо меньше ошибок. Заполняя соответствующую форму на сайте, потребитель всегда может внести исправления в переданные показания, и тем самым избежать случайных описок, лишних нолей и т.п.

В настоящее время через личный кабинет сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт» передают показания уже более 13 тысяч абонентов.

Остается напомнить, что в соответствие с пунктом 59 Правил предоставления коммунальных услуг в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора плата рассчитывается по среднему объему за последние 3 месяца. По истечении 3-х месяцев при отсутствии показаний плата рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии.



