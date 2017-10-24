Управляющая компания в Волгограде сбежала от жильцов и холода









В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать многочисленные жалобы от волгоградцев на отсутствие тепла и горячей воды. И это при том, что компания «Концессии теплоснабжения» еще 20 октября отчиталась о подаче теплоснабжения в жилые дома в полном объеме. Однако не все оказалось так просто. Батареи во многих квартирах остаются холодными, люди обивают пороги УК и ТСЖ, однако ситуация не меняется. Так, собственников квартир дома №3 по улице Копецкого Красноармейского района, которые живут без горячей воды и отопления, управляющая компания сначала отправляла в «Концессии теплоснабжения». А теперь на двери ее офиса появилось объявление следующего содержания: «Уважаемые граждане! В связи с отсутствием теплоснабжения в помещениях по проспекту Канатчиков, дом 22 деятельность предприятия приостановлена до устранения неполадок. Прием заявлений не ведется. ООО «ЖЭК».





Судя по всему, коммунальщики сами сбежали отсюда из-за холода в более теплые помещения. Но что делать людям? На фотографиях, которые прислали жильцы, видны разрытые траншеи прямо напротив двухэтажки, однако никого из рабочих на объекте не видно. В такой же примерно ситуации и жильцы более 300 квартир дома №4 по ул. 35-й Гвардейской дивизии в Советском районе. Люди заявляют, что оборвали телефоны в управляющую компанию «МУК Волгоград», обращались в администрации Советского района и города, в комитет ЖКХ области. Но никто из представителей ведомств ничего конкретного людям не объяснил. А руководители управляющей компании отделываются словами: «Ждите, у вас дом проблемный». «В чем проблема – мы так и не поняли. В доме грудные дети, старики, сколько и чего нам ждать? – возмущается один из жильцов дома Сергей Коваленко. – Почему до сих пор не принят в эксплуатацию обедомовой счетчик на тепло? Для того, чтобы продолжать пренебрежительно относиться к людям и брать с них деньги в 100% размере?».



