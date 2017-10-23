Ростовский филиал Главгосэкспертизы России закончил проверку достоверности определения сметной стоимости проекта строительства железнодорожного пути от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. По ее итогам выдано положительное заключение, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.

В рамках реализации проекта будут проложены железнодорожные пути длиной 1,2 км от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в том числе и на главной спортивной арене Волгограда, за полчаса смогут добраться в город из аэропорта.

Движение электропоездов будет осуществляться от пригородных платформ центральной железнодорожной станции «Волгоград-1», инфраструктура которой соответствует требованиям для данного типа сообщений. Рядом с терминалами аэропорта будет построена островная платформа длиной 176 метров, которую по всей длине оборудуют навесом, навигацией, а также скамейками. Также здесь обустроят служебные помещения и турникетную линию, причем два из восьми турникетов будут возведен с учетом требований к проезду инвалидных колясок.

Проект, получивший положительные заключения Главгосэкспертизы России (ранее были одобрены проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту), предусматривает и строительство железнодорожного переезда с одновременным переустройством автомобильной дороги. На всем участке линейного строительства будет создана необходимая инфраструктура: проложены инженерные коммуникации, установлены трансформаторные подстанции и другие вспомогательные объекты.

Строительство финансируется из средств ОАО «РЖД», общая стоимость реализации проекта составляет 271,8 млн рублей.



