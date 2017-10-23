Жители Михайловки Волгоградской области дали добро ГК "Чистый город" на строительство полигона

Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов и сортировочный комплекс планируется построить в следующем году на территории Михайловского района. Проект строительства, представленный группой компаний «Чистый город», был одобрен накануне на общественных слушаниях в Михайловке, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.

Проектная мощность комплекса — до 800 тыс. кубометров ТКО в год. Первым этапом станет возведение полигона для размещения отходов. Он будет обслуживать сразу несколько муниципальных районов Волгоградской области: Еланский, Кумылженский, Михайловский, Серофимовичский, Фроловский и Даниловский.

Все проекты полигонов ГК «Чистый город» проходят государственную экологическую экспертизу, которая определяет безопасность объекта для окружающей среды. В основу полигона будет закладываться протифильтрационный экран из геомембраны, что защитит грунтовые воды от загрязнения. Объект в Михайловке будет оснащен экспресс-лабораторией, задача которой - осуществлять постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

До конца 2018 года полигон планируется дооснастить сортировочными мощностями. Введение в эксплуатацию мусоросортировочных линий позволит вовлечь отходы во вторичный оборот, а также будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению экологической ситуации. Ввод объектов в эксплуатацию в Михайловском кластере позволит полностью запустить систему обращения с отходами на территории всей Волгоградской области. И наряду с уже существующими объектами в Урюпинске, Камышине, Волжском и Светлом Яре полностью обеспечить потребности региона в размещении и обработке отходов. Строительство осуществляется без привлечения бюджетных средств в рамках региональной комплексной стратегии развития сферы обращения с ТКО до 2020 года.



