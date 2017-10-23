Жители Волгоградской области в добровольном порядке за последние дни отдали интернет-мошенникам около полумиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, попытки что-то продать или купить во всемирной паутине опустошали банковские карты доверчивых граждан. Так, 37-летний житель Котовского района перечислил на счет мошенника 20 тысяч рублей под предлогом задатка за покупку домовладения. 39-летний житель Котельниковского перечислил на счет мошенника 305 тысяч рублей за покупку автомашины. Иномарку мужчина выбрал на сайте поддержанных автомобилей. Но после полной оплаты продавец на связь больше не вышел. Жителя Суровикинского района обманули под предлогом продажи в интернет-магазине морозильной камеры и телевизора. Мужчина заплатил за покупку 30 тысяч рублей, но товар так и не получил. Не дождался оплаченной покупки и 31-летний волгоградец. Он перечислил на счет мошенника, разместившего объявление о продаже люксовых швейцарских часов, почти 100 тысяч рублей. А 43-летний житель Кикивидзенского района перечислил на счет афериста 30 тысяч рублей за аренду несуществующей комнаты.

В ГУ МВД просят граждан не доверять сомнительным предложениям на сайтах сети интернет. А обо всех фактах противоправных действий незамедлительно сообщать по телефону 02.



