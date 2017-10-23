





Около 300 жителей Советского района Волгограда, принявших участие в народном сходе, поддержали идею проведения референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о переводе стрелок часов на встрече граждан с депутатом городской думы по Советскому избирательному округу №17 Андреем Гимбатовым подняла одна из жительниц. «Будем или нет переводить стрелки часов? Народ интересуется», - выразила мнение своего окружения местная жительница.





Андрей Гимбатов напомнил присутствующим о том, что на минувшей неделе губернатор Андрей Бочаров поддержал идею о проведении по наболевшей дискуссионной теме референдума. В избирком региона уже внесен пакет документов о регистрации инициативной группы по проведению голосования. В течение 15 дней комиссия должна рассмотреть ходатайство и принять решение о направлении документов в областную думу.

«Я для себя уже решение принял по вопросу о переводе стрелок часов, но озвучивать его пока не стану. У каждого из нас есть шанс прийти на референдум и выразить свое личное мнение. Тогда это будет действительно всенародное голосование, по итогам которого станет ясно: хотят ли жители Волгоградской области переводить время на час вперед или остаться жить по московскому времени», - заключил Гимбатов. Участникам встречи с народным избранникам было предложено прямо в зале проголосовать за или против проведения референдума - большинство присутствующих уверенно сказались "за" непривычную для региона форму волеизъявления граждан.