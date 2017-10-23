|Общество
|24.10.2017 11:29
Жители Советского района Волгограда "за" референдум "по переводу часов"
Около 300 жителей Советского района Волгограда, принявших участие в народном сходе, поддержали идею проведения референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», вопрос о переводе стрелок часов на встрече граждан с депутатом городской думы по Советскому избирательному округу №17 Андреем Гимбатовым подняла одна из жительниц. «Будем или нет переводить стрелки часов? Народ интересуется», - выразила мнение своего окружения местная жительница.
Андрей Гимбатов напомнил присутствующим о том, что на минувшей неделе губернатор Андрей Бочаров поддержал идею о проведении по наболевшей дискуссионной теме референдума. В избирком региона уже внесен пакет документов о регистрации инициативной группы по проведению голосования. В течение 15 дней комиссия должна рассмотреть ходатайство и принять решение о направлении документов в областную думу.
«Я для себя уже решение принял по вопросу о переводе стрелок часов, но озвучивать его пока не стану. У каждого из нас есть шанс прийти на референдум и выразить свое личное мнение. Тогда это будет действительно всенародное голосование, по итогам которого станет ясно: хотят ли жители Волгоградской области переводить время на час вперед или остаться жить по московскому времени», - заключил Гимбатов. Участникам встречи с народным избранникам было предложено прямо в зале проголосовать за или против проведения референдума - большинство присутствующих уверенно сказались "за" непривычную для региона форму волеизъявления граждан.
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|Экономика
|24.10.2017 14:07
В период 23-25 числа каждого месяца более 90 процентов телефонных звонков в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» поступают от абонентов, которые передают показания приборов учёта. В эти дни количество звонков на номер многоканального телефона может превышать 10 тысяч в день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Избавить себя от лишней траты времени на попытки дозвониться в контакт-центр абоненты могут, если перейдут на передачу данных счетчика через личный кабинет на сайте компании. После регистрации можно настроить ежемесячное получение квитанций и напоминаний о времени передачи показаний на адрес электронной почты. Кроме того, специалисты отмечают, что в показаниях, передающихся через личный кабинет, гораздо меньше ошибок....
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|Общество
|24.10.2017 13:43
Очередная «заботливая» организация, которая беспокоится за приборы учета в квартирах жителей, активизировалась в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В почтовые ящики горожан раскладывают извещения от имени загадочной «Единой городской службы по учету водоснабжения». Своей эмблемой служба избрала щит и меч а-ля ФСБ, извещение солидно пестрит штрих-кодами, исходящими номерами, печатями, штампами и выдержками из законов. До сведения плательщиков доводят информацию о необходимости обязательной метрологической поверки приборов учета воды и предлагают оформить по телефону заявку. Организация не забывает припугнуть адресата магической фразой: «во избежание начисления платы за потребление воды по нормативу, а также в целях соблюдения требований ФЗ…»....
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|Экономика
|24.10.2017 13:43
Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов и сортировочный комплекс планируется построить в следующем году на территории Михайловского района. Проект строительства, представленный группой компаний «Чистый город», был одобрен накануне на общественных слушаниях в Михайловке, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия. Проектная мощность комплекса — до 800 тыс. кубометров ТКО в год. Первым этапом станет возведение полигона для размещения отходов. Он будет обслуживать сразу несколько муниципальных районов Волгоградской области: Еланский, Кумылженский, Михайловский, Серофимовичский, Фроловский и Даниловский. Все проекты полигонов ГК «Чистый город» проходят государственную экологическую экспертизу, которая определяет безопасность объекта для окружающей среды. В основу полигона будет закладываться протифильтрационный экран из геомембраны,...
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|Экономика
|24.10.2017 13:05
Ростовский филиал Главгосэкспертизы России закончил проверку достоверности определения сметной стоимости проекта строительства железнодорожного пути от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. По ее итогам выдано положительное заключение, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. В рамках реализации проекта будут проложены железнодорожные пути длиной 1,2 км от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в том числе и на главной спортивной арене Волгограда, за полчаса смогут добраться в город из аэропорта. Движение электропоездов...
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|Происшествия
|24.10.2017 13:02
Опасную находку обнаружили сегодня при проведении земляных работ на шоссе Авиаторов, которое строят к ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, это авиабомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50. Сегодня отправлена заявка в Донской спасательный центр в Ростове-на-Дону на выделение пиротехнического расчета, который должен обезвредить боеприпас. В ведомстве уточнили, что это уже 11-ая по счету бомба, обнаруженная с начала года в волгоградской земле.
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|Расследования
|24.10.2017 11:56
Жители Волгоградской области в добровольном порядке за последние дни отдали интернет-мошенникам около полумиллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, попытки что-то продать или купить во всемирной паутине опустошали банковские карты доверчивых граждан. Так, 37-летний житель Котовского района перечислил на счет мошенника 20 тысяч рублей под предлогом задатка за покупку домовладения. 39-летний житель Котельниковского перечислил на счет мошенника 305 тысяч рублей за покупку автомашины. Иномарку мужчина выбрал на сайте поддержанных автомобилей. Но после полной оплаты продавец на связь больше не вышел. Жителя Суровикинского района обманули под предлогом продажи в интернет-магазине морозильной камеры и...
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|Телеком
|24.10.2017 11:39
«Ростелеком» предлагает организациям ЮФО и СКФО подключить доступ в интернет на необходимой скорости и одну или несколько из пяти дополнительных услуг: «Интерактивное ТВ», «Виртуальную АТС», «УправляемыйWi-Fi», «ВидеокомфоРТ» или мобильную связь. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, экономия при подключении такого пакета может составить до 70% от первоначальной стоимости отдельных услуг. По словам заместителя директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Константина Боженова, заказчик может прилично сэкономить, получая пакет услуг с существенной скидкой, но он может ещё и заработать на использовании новых цифровых сервисов и улучшить уровень обслуживания. «Так, мы посчитали, что...
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|Общество
|24.10.2017 10:34
В Волгограде работодатель привлечен к административной ответственности за неоформление трудовых отношений с работниками. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в магазине ООО «Добрые люди» длительное время работали продавцы без заключения трудовых договоров. Более того, для них был установлен трудовой график – 10 суток работы и 10 суток выходных, то есть предусматривающий непрерывное исполнение трудовых обязанностей в течение 10 суток подряд. По результатам проверки прокурором Волгограда руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Кроме того, материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области для решения вопроса о...
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|Экономика
|24.10.2017 10:04
Предприниматель из Волгограда обязана будет выплатить 440 тысяч рублей в качестве ущерба, нанесенного седельным тягачом МАЗ с полуприцепом дорогам Кировской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, водитель грузовика, принадлежащего предпринимателю, еще в 2015 году проехал почти 400 километров по трассам Кировской области с превышением предельно допустимых осевых нагрузок. К тому же тягач перевозил груз тогда, когда в области действовало временное ограничение на движение транспортных средств. Арбитражный суд признал законными требования ГКУ «Дорожный комитет Кировской области» и обязал предпринимателя выплатить почти полмиллиона рублей в бюджет данного субъекта.
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|Общество
|24.10.2017 09:03
Изменения в перечень мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений планируется ввести администрацией Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, в частности, ранее в центре города-героя своеобразный «гайд-парк» можно было устроить на территории нижней аллеи Центрального парка культуры и отдыха, в границах клуба «Москит» и колеса обозрения у Центрального стадиона. Теперь эта площадка перенесена к теннисному корту в парке «Русь» на ул. Краснополянской Дзержинского района. Кроме того, можно будет открыто высказать свои общественные настроения в парке «Пионерский» в Красноармейском районе – на ул. 40-лет ВЛКСМ в границах строений 21 «г» и...
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|Аналитика
|23.10.2017 21:17
Смотрите сегодня в программе: в Волжском часть горожан выразила недовольство планами промышленников расширить химическое производство завода «Волжский Оргсинтез». Власти разрешили дом построить, а теперь хотят снести: собственники квартир в доме в Дзержинском районе Волгограда обратились за помощью к президенту. Дело о «зеленке»: волгоградские сторонники Навального не пришли к зданию суда, чтобы поддержать местного координатора, обвиняемого в реабилитации нацизма. «Ротор Волгоград» удачно сыграл в домашнем матче: команда переместилась с последнего места в турнирной таблице ФНЛ на две строчки вверх. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
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|Происшествия
|23.10.2017 18:23
В Волгоградскую областную наркологическую больницу вертолетом из Мизайловски после отравления грибами срочно доставлен 32-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. В грибах, которые по неосторожности мужчина принял за съедобные, содержались токсические вещества. Напомним, в Волгоградской области в этом году грибами отравились уже больше двух десятков человек, несколько человек погибло. Большинство случаев зафиксировано в Еланском районе. Последнее происшествие произошло буквально три дня назад — не стало 11-летнего мальчика, который вместе с мамой гостил в Еланском районе, где и угостился ядовитыми грибами....
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|Общество
|23.10.2017 17:43
Постановление о возвращении в прокуратуру дела о реабилитации нацизма, возбужденного ранее в отношении координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова, вынес сегодня областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», суд усмотрел в действиях Волкова, с компьютера которого в сети было опубликовано изображение «зеленой» статуи «Родина-мать зовет!», более тяжкий состав. Постановление о возвращении дела в прокуратуру вынесено в порядке статьи 237 УПК,ч.1, п.6. Расследование уголовного дела об осквернении скульптуры «Родина мать - зовет!» на Мамаевом кургане было завершено в середине сентября. Уголовному процессу предшествовала нашумевшая история о публикации сторонниками Алексея Навального в социальной сети фотографии «Родины-матери» с лицом...
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|Происшествия
|23.10.2017 17:16
На месте взорванного дома N60 по проспекту Университетский сегодня произошел порыв трубы теплоснабжения диаметром 200 мм. Без тепла на полдня остались 13 домов, сообщает ИА «Высота 102». Течь уже устранена. Теплоснабжение возобновится после того, как управляющие компании «развоздушат» внутридомовые системы. На месте взорванного дома специалисты изучают схему размещения коммуникаций. Труба, на которой произошел порыв, сильно изношена. В компанию «Концессии теплоснабжения», пояснил депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, направлена заявка на включение данного участка в инвестпрограмму будущего года для замены теплосетей. Напомним, на месте взорванного дома будет построен сквер, и, по мнению депутата, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы...
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|Общество
|23.10.2017 17:01
В Волгограде не нашлось «толпы» сторонников Алексея Навального, готовых поддержать координатора местного штаба в суде, сообщает ИА «Высота 102». Ранее в соцсетях были опубликованы призывы к сторонникам «команды» прийти к зданию суда и поддержать Алексея Волкова, который обвиняется в реабилитации нацизма. Дело было возбуждено после того, как в конце марта в интернете было размещено изображение скульптуры «Родина-мать зовет!», раскрашенное в зеленый цвет. Этот факт вызвал общественный резонанс, затем последовало возбуждение уголовного дела. Сегодня Алексей Волков пришел на заседание Волгоградского областного суда в сопровождении адвоката, других желающих встать с ним «рука об руку» не наблюдалось. ...
Прочитана: 10401 раз
24 октября 13:43
24 октября 13:43
24 октября 13:05
24 октября 13:02
24 октября 11:39
24 октября 11:29
Жители Советского района Волгограда "за" референдум "по переводу часов" 36
24 октября 10:04
24 октября 09:03
23 октября 18:23
23 октября 17:43
23 октября 17:16
23 октября 17:01
23 октября 15:32
23 октября 14:48
23 октября 13:49
Общество
24 октября 13:43
24 октября 11:29
Жители Советского района Волгограда "за" референдум "по переводу часов" 36
24 октября 09:03
23 октября 17:43
23 октября 17:01
23 октября 15:32
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