В Волгограде работодатель привлечен к административной ответственности за неоформление трудовых отношений с работниками. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в магазине ООО «Добрые люди» длительное время работали продавцы без заключения трудовых договоров. Более того, для них был установлен трудовой график – 10 суток работы и 10 суток выходных, то есть предусматривающий непрерывное исполнение трудовых обязанностей в течение 10 суток подряд.

По результатам проверки прокурором Волгограда руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Кроме того, материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

На основании материалов прокурорской проверки контролирующий орган привлек указанное юридическое лицо и его руководителя за нарушения законодательства о труде (ч. 1 и ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) к административной ответственности в виде штрафов в размере 50 тыс и 13 тыс рублей соответственно.

В настоящее время нарушения закона устранены, трудовые отношения с работниками организации оформлены в установленном порядке, график работы продавцов приведен в соответствие с законодательством.







