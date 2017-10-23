В период 23-25 числа каждого месяца более 90 процентов телефонных звонков в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» поступают от абонентов, которые передают показания приборов учёта. В эти дни количество звонков на номер многоканального телефона может превышать 10 тысяч в день, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Избавить себя от лишней траты времени на попытки дозвониться в контакт-центр абоненты могут, если перейдут на передачу данных счетчика через личный кабинет на сайте компании. После регистрации можно настроить ежемесячное получение квитанций и напоминаний о времени передачи показаний на адрес электронной почты. Кроме того, специалисты отмечают, что в показаниях, передающихся через личный кабинет, гораздо меньше ошибок....

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